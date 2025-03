Hans Kraay junior breekt lans voor overgeslagen international van het Nederlands elftal: ‘Zou hem toch een keer bellen’

Hans Kraay junior zou Steven Bergwijn (Al-Ittihad Club) graag weer in het Nederlands elftal zien. Dat laat de spraakmakende analist optekenen in een uitgebreid artikel op de website van ESPN.

Donyell Malen is voor Kraay een van de weinige opties op de rechterflank in het huidige Oranje. “Ik weet dat hij weinig aan bod komt bij Aston Villa. Wellicht heeft hij niet de beste keuze gemaakt.”

“Maar hij heeft wel als een van de weinige spelers in dit Nederlands elftal diepgang. En dat gaan we echt heel hard nodig hebben tegen Spanje”, aldus Kraay.

Bondscoach Ronald Koeman kan het zichzelf makkelijker maken door te verzoenen met Bergwijn, zo denkt Kraay. “Hij heeft ons, voor het WK van 2022, enorm geholpen als naar binnen snijdende rechtsbuiten.”

“Ik weet dat Steven liever niet als rechtsbuiten speelt, maar mocht er hij er inmiddels anders over denken, dan zou ik, als ik Ronald Koeman was, toch een keer aan Bergwijn denken. Of hem bellen. Of naar hem toe vliegen”, besluit Kraay.

De 27-jarige Bergwijn speelde zijn laatste interland namens Nederland op het EK in Duitsland. Vervolgens was Koeman zeer kritisch over zijn transfer naar Saudi-Arabië en werd de 35-voudig international (8 doelpunten, 3 assists) niet meer opgeroepen.

Bij Al-Ittihad is Bergwijn bezig aan een goed seizoen. In 21 competitiewedstrijden was de Amsterdammer goed voor 10 doelpunten en 6 assists.