Hans Kraay jr. verwacht spoedig een nieuwe speler bij het Nederlands elftal: 'Werkelijk lachwekkend dat...'

Hans Kraay junior denkt dat het niet lang meer gaat duren voordat Mexx Meerdink zijn eerste uitnodiging krijgt voor het Nederlands elftal. Dat vertelt de analist in gesprek met zijn werkgever ESPN.

Oranje trapt over twee weken het kwalificatieproces voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada af. De groepsgenoten van Ronald Koemans elftal, Polen, Finland, Litouwen en Malta, werkten ieder al twee wedstrijden af.

Nederland deed dat echter nog niet en begint op 7 juni met een uitwedstrijd tegen Finland. Drie dagen later is in de Euroborg Malta de tegenstander. "Ik zie Meerdink wel snel aansluiten bij Koeman", werpt Kraay junior op als hij vooruitblikt naar die duels.

In de afgelopen interlandperiodes deed Koeman een beroep op Memphis Depay, Brian Brobbey, Joshua Zirkzee en Wout Weghorst. Meerdink is de laatste weken behoorlijk op dreef bij AZ. Met een hattrick tegen sc Heerenveen schoot hij de Alkmaarders hoogstpersoonlijk naar de finales van de play-offs om Europees voetbal.

Toch is er volgens Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger geen plekje bij hem bij de beloften van Oranje. "Ik vind het werkelijk lachwekkend, dat hij niet met Jong Oranje naar het komende EK gaat. Dat mag Nigel de Jong ook gewoon tegen Reiziger zeggen."

"Ik begrijp best dat Reiziger vasthoudt aan zijn spitsen: Emanuel Emegha, Noah Ohio en Thom van Bergen", vervolgt de huisanalist. "Maar je gaat mij niet vertellen, dat Mexx niet beter is."

Voor de komende interlands zou Kraay junior opteren voor Weghorst in de punt van de aanval. "Ik denk dat Wout tegen Finland gaat starten. Tegen deze tegenstanders had ik sowieso voor Weghorst gekozen. We zullen veel in het strafschopgebied van Finland en Malta komen, dan is hij met zijn hoofd gevaarlijk", besluit hij.