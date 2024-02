Hancko en Lingr buigen achterstand om en schieten Feyenoord naar bekerfinale

Feyenoord heeft donderdagavond een ticket voor de finale van de TOTO KNVB Beker bemachtigd. Halverwege stonden de Rotterdammers nog met 0-1 achter tegen FC Groningen, maar in de tweede helft stelde het team van trainer Arne Slot orde op zaken in De Kuip: 2-1. Dávid Hancko en invaller Ondrej Lingr verzorgden de Rotterdamse doelpuntenproductie; Laros Duarte scoorde namens Groningen. Op 21 april neemt Feyenoord het in de finale op tegen NEC.

Timon Wellenreuther stond onder de lat bij Feyenoord. De verdediging werd gevormd door Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Hancko en Marcos López. Op het middenveld vormden Mats Wieffer en Quinten Timber het blok achter nummer 10 Calvin Stengs.

Ayase Ueda, de vervanger van de geschorste Santiago Gimenez, werd voorin geflankeerd door Yankuba Minteh (rechts) en Igor Paixão (links). Luka Ivanusec belandde zodoende op de bank. Jaden Slory (18) zat voor het eerst bij de wedstrijdselectie.

In de twaalfde minuut vuurde Groningen het eerste waarschuwingsschot af. Duarte profiteerde optimaal van slordig balverlies van Wieffer en hij produceerde een fraaie poging, maar het aluminium stond hem een treffer in de weg.

In de 31ste speelminuut beproefde Duarte opnieuw zijn geluk met een poging van circa twintig meter. Ditmaal had hij het fortuin wél aan zijn zijde. Het schot werd door Thomas Beelen van richting veranderd, waardoor doelman Timon Wellenreuther geen kans had: 0-1.

Feyenoord slaagde er voor rust niet meer in om de stand gelijk te trekken. Slot was duidelijk niet tevreden over het optreden van zijn ploeg en voerde in de rust direct een dubbele wijziging door. Igor Paixão en Marcos López moesten het veld ruimen voor respectievelijk Luka Ivanusec en Bart Nieuwkoop.

In de tweede helft voerde Feyenoord de druk op het vijandige doel direct op en de aanvalslust leverde na een uur spelen de gelijkmaker op. Stengs bezorgde een voorzet op maat bij Hancko, die bij de tweede paal ineens binnenschoot: 1-1.

De Rotterdammers bleven nadien aanzetten en bleken de langste adem te hebben. De beslissing viel in de 83ste speelminuut, toen Ivanusec aan de linkerkant in alle vrijheid een voorzet in de doelmond van Groningen kon leggen. Invaller Lingr tikte van dichtbij de 2-1 binnen.

In de blessuretijd verzuimde Minteh nog van dichtbij de 3-1 aan te tekenen. Bovendien kreeg Feyenoord nog een harde tik te incasseren, want Stengs moest per brancard het veld verlaten.

