Halsema weert opnieuw uitsupporters in Amsterdam; club reageert vol onbegrip

Bij de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tussen AFC en FC Utrecht op 18 december zijn geen uitsupporters welkom, zo heeft de gemeente Amsterdam besloten. De reden zou de accommodatie van AFC zijn, die ‘niet geschikt is om grote groepen supporters veilig te ontvangen’. Burgemeester Femke Halsema, die onlangs ook besloot dat Lazio-fans niet welkom zijn voor de wedstrijd tegen Ajax, kan wederom rekenen op veel kritiek.

Utrecht laat namelijk in een bericht op de clubwebsite weten de beslissing van de Amsterdamse burgemeester zeer te betreuren. “Deze maatregel is naar onze mening onnodig en staat haaks op de constructieve samenwerking en het wederzijdse vertrouwen dat de afgelopen tijd is opgebouwd tussen de betrokken partijen”, aldus Financieel en Operationeel Directeur Edo Keuning.

Volgens Keuning was er met de verschillende partijen een veiligheidsaanpak voorgesteld, waar eerder nog vertrouwen in werd geuit. “We hebben samen een gedegen plan ontwikkeld, inclusief het inzetten van voldoende beveiligers en een duidelijke aanpak voor het vervoer van onze supporters. Het is onbegrijpelijk dat dit vertrouwen nu terzijde wordt geschoven.”

De Domstedelingen zijn het vanzelfsprekend totaal niet eens met de beslissing en betreuren bovendien de timing hiervan. “We zijn het hier volstrekt mee oneens en hebben dit ook kenbaar gemaakt bij de gemeente Amsterdam. Tevens verbaast het ons dat er nu pas een besluit is genomen, een kleine twee weken voor de wedstrijd.”

De timing van de beslissing is extra opmerkelijk te noemen, daar Utrecht woensdag nog te gast was in de Johan Cruijff ArenA. Rondom de wedstrijd tegen Ajax (2-2) zijn geen meldingen geweest van incidenten, waardoor Utrecht deze beslissing ernstig betreurt.

Ook de voetbalsupporters zijn zwaar teleurgesteld in de beslissing van de gemeente Amsterdam. “Niks gebeurd afgelopen woensdag in de Arena. Halsema wil weer graag een podium”, schrijft iemand op X. “Allemaal dank aan die fijne Halsema. Je schaamt je dood”, schrijft een ander.

Utrecht is niet de eerste club waarvan de uitsupporters worden geweerd in Amsterdam. Ook Lazio, dat op 12 december in de Europa League speelt tegen Ajax, mag geen supporters meenemen naar de hoofdstad. Lazio beschuldigde Halsema vervolgens van ‘kwetsende en discriminerende teksten’ en kondigde juridische vervolgstappen aan.