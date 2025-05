Hadj Moussa reageert gevat op onthulling Slot over komst naar Feyenoord

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Anis Hadj Moussa, die reageert op bijzondere teksten van Arne Slot.

Slot deed In een interview met het Algemeen Dagblad deze week enkele opvallende uitspraken over onder meer Hadj Moussa. De vleugelaanvaller reageert dit weekeinde via Instagram op de woorden van de voormalig trainer van Feyenoord.

Hadj Moussa werd in de zomer van 2024 voor 3,5 miljoen euro naar Feyenoord gehaald. De Rotterdammers namen de buitenspeler over van Patro-Eisden, nadat hij op huurbasis furore had gemaakt bij Vitesse.

''Er is geen speler die in mijn tijd naar Feyenoord kwam, waar de scouting zoveel moeite mee had'', begint de manager van the Reds zijn verhaal over Hadj Moussa.

''Hij schakelde zo slecht om dat de scouting mij in een kamertje alle beelden heeft laten zien'', vervolgt Slot. ''De vraag was of je daarom iemand niet moet halen. Ik had niet meteen verwacht dat hij zo goed zijn, maar de kwaliteit die hij heeft, die zie je niet veel en daar was Dennis te Kloese het ook wel met me eens.''

Hadj Moussa reageert via Instagram Stories op de terugblik van Slot. De Algerijnse buitenspeler plaatst de quote van de trainer met daaromheen foto's van hoogtepunten van zijn periode tot dusver bij Feyenoord, met onder meer individuele prijzen.

De vleugelaanvaller maakte met name in de eerste helft van het afgelopen seizoen indruk bij Feyenoord. Te Kloese weigerde echter om Hadj Moussa tussentijds te laten vertrekken uit De Kuip.

Dat wil overigens niet zeggen dat Hadj Moussa alsnog vertrekt. L’Équipe bracht in april naar buiten dat AS Monaco en Nottingham Forest hem deze zomer weg willen plukken bij Feyenoord.