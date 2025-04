Had scheidsrechter Danny Makkelie de penalty nooit mogen toekennen aan Go Ahead Eagles tegen AZ?

Maarten Martens vindt niet dat Go Ahead Eagles mogelijk geen penalty had mogen krijgen in de blessuretijd van de reguliere speeltijd in de bekerfinale. In minuut 99 noteerde Mats Deijl uit een strafschop, die scheidsrechter Danny Makkelie toekende na hands van Peer Koopmeiners, de gelijkmaker, maar volgens de trainer van AZ ging er een overtreding aan de handsbal vooraf.

Lang zag het ernaar uit dat AZ met de beker aan de haal zou gaan dankzij een benutte penalty van Troy Parrott, maar niets bleek minder waar. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd noteerde Go Ahead Eagles de 1-1, waardoor er werd verlengd. Na strafschoppen was de club uit Deventer te sterk.

Na afloop geeft Martens voor de camera ESPN aan dat de 1-1 misschien niet had mogen vallen, omdat hij vindt dat er een overtreding gemaakt werd op Koopmeiners voorafgaand aan het penaltymoment.

Koopmeiners ging naar de grond na een duel met Go Ahead-aanvaller Finn Stokkers. De middenvelder van AZ vloog met zijn handen door de lucht, waardoor de bal precies op zijn arm kwam in de eigen zestien. Penalty, zo oordeelde Makkelie.

“Ik heb het moment teruggezien”, vertelt Martens in gesprek met Fresia Cousiño Arias. “Ik denk dat hij wel aan zijn shirt wordt getrokken, want je ziet dat rugnummer aan de zijkant zitten. Daardoor ging hij neer en kwam de bal op zijn hand. Een heel ongelukkig moment.”

“Koopmeiners voelde heel erg dat hij aan zijn shirt getrokken werd. Dat zie je ook. Dat nummer komt ook helemaal in zijn zij. Ik snap wel dat hij vindt dat daar een overtreding gemaakt wordt.”

“Daarna werd het psychologisch niet makkelijk in de verlenging”, besluit Martens. “We hebben nog wel een aantal mogelijkheden gehad en we kwamen dichtbij. Maar we hadden de wedstrijd al eerder moeten beslissen.”