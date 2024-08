Haaland meldt zich in club van 100 en leidt zege Manchester City op Chelsea in

Manchester City is het Premier League-seizoen op uitstekende wijze begonnen. De regerend landskampioen won op Stamford Bridge met 0-2 van Chelsea. Erling Braut Haaland verzorgde in zijn honderdste wedstrijd voor the Citizens de openingstreffer en maakte daarmee zijn 91ste in totaal voor de club. Mateo Kovacic besliste de wedstrijd diep in de tweede helft.

Aan de kant van Chelsea was Nicolas Jackson de aangewezen spits. Hij werd om zich heen gesteund dor Cole Palmer, Christopher Nkunku en Enzo Fernández. Onder meer Raheem Sterling maakte geen deel uit van de selectie. Bij Manchester City was er geen basisplaats voor Nathan Aké, daar Josko Gvardiol de voorkeur kreeg. Sávio, ex-PSV, kreeg direct een basisplaats van manager Josep Guardiola. De Braziliaan vormde de voorhoede met Jérémy Doku en Haaland.

Zowel Chelsea als Manchester City nam een ietwat afwachtende houding aan in de openingsfase. Chelsea had wat meer balbezit, maar wist daar weinig profijt uit te halen. Het eerste echte gevaar kwam van de voet van Doku. De Belgische vleugelspeler schoot in kansrijke positie echter naast. Doku speelde even later wel een belangrijke rol bij de openingstreffer. Zijn voorzet belandde via Bernardo Silva tot bij Haaland, die van dichtbij binnenprikte: 0-1.

Manchester City leek vrijwel direct door te drukken. Doku gaf mee aan landgenoot Kevin De Bruyne, wiens schot maar net langs de voor hem verkeerde kant van de paal belandde. Chelsea kwam beter in de wedstrijd en het zocht ook regelmatig de weg naar het doel. Cole Palmer zag zijn schot gekeerd worden door Ederson, terwijl Fernández een strafschop claimde na een vermeende overtreding van Sávio.

Manchester City kreeg regelmatig mogelijkheden om er op de counter uit te komen, maar dat leverde, mede door een slordige Doku, niets op. Vlak voor rust leek Chelsea de gelijkmaker te pakken te hebben. Een slap schot van Nkunku werd uiterst slecht verwerkt door Ederson, die de bal zomaar voor de voeten van Jackson deed belanden. De spits rondde af, maar bleek een teenlengte buitenspel te hebben gestaan.

Chelsea ging na rust op zoek naar de gelijkmaker, maar het was Haaland die een serieuze kans op de 0-2 kreeg. De Noor moest echter zijn meerdere erkennen in Robert Sánchez, die goed redde. Echt goed speelde Manchester City niet na rust, maar ook Chelsea heeft betere wedstrijden gekend. Rico Lewis blonk uit door een scherpe voorzet op het nippertje te onderscheppen, anders had invaller Pedro Neto vrijwel zeker bij zijn debuut gescoord. Een volley van Roméo Lavia sorteerde ook niet het gewenste effect, daar Ederson redding bracht.

Vlak voor tijd gooide Kovacic het duel in het slot. De Kroaat kreeg alle tijd en ruimte en besloot het daarom te proberen met een afstandsschot. Zijn poging richting de korte hoek viel via de handschoen van Sánchez binnen: 0-2. Kovacic, die een verleden heeft bij Chelsea, weigerde uitgebreid te juichen.