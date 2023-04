Haaland en City hebben De Bruyne niet nodig voor record én koppositie

Zondag, 30 april 2023 om 17:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:04

Manchester City heeft zondag de koppositie in de Premier League veroverd. De ploeg van Josep Guardiola was op Craven Cottage met name in de eerste helft te sterk voor Fulham, al vertrok men met een minieme zege: 1-2. Erling Braut Haaland vestigde een hoofdrol op zich, door het record van meeste goals in een Premier League-seizoen te evenaren. Nathan Aké en Kevin De Bruyne ontbraken wegens blessureleed.

Met de midweekse overklassing van Arsenal (4-1) had City zichzelf op rozen gezet. Niet alleen kon het tegen Fulham de koppositie overnemen, ook kon Haaland het record van meeste goals in één Premier League-seizoen evenaren. Daar had de Noor precies 177 seconden voor nodig. Julián Álvarez ging over het been van Tim Ream en verdiende daarmee een strafschop. Haaland nam plaats achter de bal en schoot onberispelijk binnen: 0-1.

De City-spits mocht dan een ongekende mijlpaal behaald hebben, Fulham had daar lak aan. Voormalig PSV'er Carlos Vinícius schoot na 19 minuten de gelijkmaker tegen de touwen na een fraaie dieptepass van Andreas Pereira. City toonde zich niet onder de indruk en belegerde direct weer het doel van de gastheren. Na een uitstekende save van Bernd Leno op een inzet van Jack Grealish, was het Álvarez die op het scoreformulier verscheen.

De Argentijnse aanvaller kreeg de bal perfect voor zijn voeten op de rand van het strafschopgebied en krulde weergaloos raak: 1-2. Daarmee leek er geen vuiltje aan de lucht voor City. Na rust hadden ze het echter lastig, en dat kwam met name door de excellerende Pereira. Het was dan ook een fikse domper voor Fulham dat zijn spelmaker na 58 minuten geblesseerd het veld af moest. City speelde het duel daarop gecontroleerd uit, de koppositie en een fraai record rijker.

