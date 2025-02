Guus Til trekt zeer opmerkelijke conclusie na debacle PSV: 'Ik vind het heel pijnlijk om dit te zeggen'

Guus Til verscheen woensdag na de nederlaag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles (2-1) totaal ontgoocheld op de persconferentie. De middenvelder van PSV trok daar een wel heel pijnlijke conclusie over zijn eigen team.

PSV liet zich verrassen door Go Ahead, dat al snel op een dubbele voorsprong kwam. Die schade kon PSV ondanks een aansluitingstreffer via een strafschop van Ivan Perisic niet meer repareren. "Het was gewoon ontzettend slecht", aldus Til.

Rik Elfrink vraagt waar het aan lag. "Ik had het idee dat zij het grager wilden dan wij", zegt Til. Elfrink schrikt een beetje van de woorden van Til. "Dat is wel een hele pijnlijke conclusie", aldus de journalist van het Eindhovens Dagblad. "Dat vind ik ook heel pijnlijk. Het zou zeker niet moeten mogen."

"Ik trek die conclusie omdat we elk duel verloren", vervolgt Til. "Het was gewoon ontzettend slap. Ik vind het ook moeilijk om er iets over te zeggen. Dan kom je al snel daarop uit, omdat dat normaal gesproken niet het geval was. De bal die er steeds uitviel leverde een counter op voor hen. Dat mag niet."

Til vindt het lastig om er de vinger te leggen. De tactiek van Go Ahead, dat in de eerste helft een-op-een speelde, verraste PSV in ieder geval niet. "Nee, in principe was dat wel de verwachting, omdat ze dat in de Johan Cruijff ArenA (tegen Ajax, red.) ook deden. Je zou zeggen dat wij dan individueel meer kwaliteit hebben, maar dat was vandaag niet het geval."

Til wordt gevraagd wat de oplossing kan zijn voor PSV dit seizoen. "Dat wordt ook moeilijk ja, anders hadden we die wel gevonden. Het ligt niet aan kwaliteit, daar ben ik wel zeker van."