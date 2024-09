'Guus Til gewoon niet niet zo'n lekkere voetballer om naar te kijken' - Kenneth Perez stookt vuurtje rondom middenvelder PSV verder op

Kenneth Perez heeft onbewust het vuurtje rondom Guus Til maar weer eens opgestookt door aan te geven dat de middenvelder van PSV zijns inziens niet per se een hele verfijnde voetballer is.

Til sprak na afloop van de 2-0 overwinning van PSV op NEC zijn onvrede uit over het gebrek aan waardering van buitenaf voor zijn rol bij de Eindhovenaren en liet fijntjes weten dat hij ondanks alles wel vaak de voorkeur krijgt op de No.10 positie als hij fit is.

De uitspraken van de 26-jarige Til kwamen vervolgens bij ESPN weer aan bod tijdens een discussie tussen Karim El Ahmadi en Kenneth Perez en de Deen heeft wel een vermoeden waarom het publiek moeite heeft om Til in de armen te sluiten.

"Het is gewoon niet zo’n hele lekkere voetballer om naar te kijken," begint Perez zijn verhaal.

"Hij is er dit seizoen in gekomen omdat de urgentie er was bij PSV. In de eerste paar wedstrijden gaven ze heel veel kansen weg. Het gemak en de arrogantie slopen er een beetje in.

"Als er iemand is die daar totaal geen last van heeft, dan is dat Til. Hij kwam erin tegen ik meen Almere en hij doet gewoon en gaat gewoon als de brandweer. Daar moet iedereen dan toch een beetje in mee."

Til stond dit seizoen in drie van de vijf Eredivisie-wedstrijden in de basis en kwam in de overige twee wedstrijden als invaller het veld in.

Hij kwam daarin tot drie doelpunten en twee assists, na eerder in de Johan Cruijff Schaal ook een doelpunt en een assist genoteerd te hebben.