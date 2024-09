Guus Til opvallend fel na PSV-NEC: 'Ik weet niet waar mensen dat vandaan halen, het klopt niet'

Guus Til vindt het vervelend dat er een beeld is ontstaat dat hij geen vaste waarde is bij PSV. De middenvelder verwijst na de 2-0 zege op NEC, een duel waarin hij speelde, naar de statistieken van vorig seizoen, toen hij vaak als nummer 10 fungeerde bij PSV.

Marciano Vink wil kort na afloop van Til weten of de nummer 10-positie hem steeds meer toekomt. De PSV'er lijkt op te kijken van de opmerking van de analist van ESPN en dient hem meteen van repliek.

''Nee, want vorig jaar was ik in de eerste seizoenshelft ook belangrijk. Ik heb de meeste minuten op 10 gespeeld. Ik denk dat mensen dat soms vergeten. Dus ik weet niet waar mensen dat altijd vandaan halen'', aldus een enigszins gefrustreerde Til.

''Maar in de eerste seizoenshelft maakte ik zeven goals en gaf ik vier assists. En ik denk dat ik er toen best wel snel ben ingekomen. Alleen leek dat niet zo, omdat er soms een wedstrijd tussen zat'', verduidelijkt de scorende middenvelder van PSV.

''Je hebt natuurlijk ook de concurrentie van Tillman en Saibari'', werpt Vink vervolgens op. ''Maar dat is zoals het is. Als je naar een andere club gaat, is dat ook zo. Of je moet een stap omlaag doen'', antwoordt Til op stellige wijze.

''Het gaat erom dat er een beeld wordt gecreëerd alsof ik altijd op de bank begon. Dat was voor mijn gevoel niet het geval. Nouja, voor mijn gevoel... Ik weet het gewoon. Maar laat ze maar lullen'', zo besluit Til zijn relaas.

Til tekende zaterdag voor de 2-0 van PSV tegen NEC, nadat Luuk de Jong de score had geopend met een benutte strafschop. De bal ging op de stip nadat Til in de zestien was neergehaald door Kodai Sano, die met rood moest vertrekken.