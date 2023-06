Gutiérrez legt wens van PSV naast zich neer en is op weg naar de uitgang

Vrijdag, 2 juni 2023 om 08:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:31

De kans is klein dat Erick Gutiérrez ook volgend seizoen in het shirt van PSV te bewonderen is. De Mexicaan is ontevreden over zijn huidige rol en heeft bij de clubleiding aangegeven te willen kijken naar aanbiedingen van andere clubs, schrijft het Eindhovens Dagblad. PSV zag Gutiérrez graag nog een jaar blijven, maar daar lijkt de middenvelder geen trek in te hebben. Zijn contract loopt nog door tot medio 2025.

Guti heeft aanbiedingen uit zijn geboorteland Mexico in beraad, maar zet zijn carrière liever voort in Europa. Clubs uit Duitsland en Spanje toonden eerder belangstelling in de middenvelder, maar heel concreet was dat nog niet. Onlangs deed Guti zelf een open sollicitatie bij Roger Schmidt, de trainer onder wie hij tot nu toe het best rendeerde bij PSV. "Laat hem me halen, laat hem me halen", zei hij gekscherend in een Mexicaanse podcast.

Gutiérrez werd in de zomer van 2018 voor zo'n zes miljoen euro door PSV overgenomen van Pachuca. De Mexicaan werd in Eindhoven herenigd met zijn vriend Hirving Lozano, maar wist nooit een onuitwisbare indruk achter te laten. Nadat Gutiérrez zestien keer in actie kwam in zijn debuutjaar, deed toenmalig trainer Mark van Bommel in de eerste maanden na de jaarwisseling slechts sporadisch een beroep op hem, daar hij 'moeite had zich aan te passen aan het tempo en het niveau'.

Ook in de seizoenen 2019/20 en 2020/21 was Gutiérrez niet altijd verzekerd van een basisplaats. In totaal staat de teller op 141 wedstrijden, waarin hij twaalf keer scoorde en even zoveel assists afleverde. De Mexicaans international leek een van de slachtoffers te worden van de komst van Earnest Stewart, daar de technische man aangaf door te willen selecteren. Echter was men in Eindhoven graag nog een jaar doorgegaan. Mogelijk omdat waarschijnlijk ook de interesse voor Ibrahim Sangaré op gang gaat komen.

Baumgartl

Een andere PSV'er die op weg is naar de uitgang is Timo Baumgartl. De Duitser werd in 2021 voor twee jaar verhuurd aan 1. FC Union Berlin en voelt niets voor een terugkeer in Eindhoven. De Duitse stuntploeg heeft een optie tot koop op Baumgartl. Het is niet bekend of dit gelicht gaat worden. Het contract van de verdediger loopt bij PSV nog door tot volgend jaar zomer. Donderdagavond was Baumgartl aanwezig bij het promotie/degradatieduel van zijn voormalig werkgever VfB Stuttgart, dat met 3-0 won van HSV en dicht bij lijfsbehoud is.