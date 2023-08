Gullit oppert verrassende naam bij Oranje: ‘Zo‘n soort type voetballer mis je’

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 11:51 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:52

Bondscoach Ronald Koeman maakt aanstaande vrijdag de selectie van het Nederlands elftal bekend voor de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland. Ruud Gullit hoopt op een oproep van Quinten Timber. De middenvelder van Feyenoord wacht nog op zijn debuut voor het grote Oranje.

Koeman begon begin dit kalenderjaar aan zijn tweede termijn als bondscoach van Oranje. Zijn start was echter allerminst overtuigend. Nadat de kwalificatiecyclus voor het EK geopend werd met een ruime nederlaag tegen Frankrijk (4-0) en magere zege op voetbaldwerg Gibraltar (3-0), ging Nederland ook tijdens de Final Four van de Nations League onderuit tegen Kroatië (2-4 na verlenging) en Italië (2-3). Gullit stelt dat Koeman zich dood zal zijn getrokken na deze resultaten.

De analist ziet veel Oranje-internationals momenteel met hun vorm worstelen. “Aanvoerder Virgil van Dijk zit in een moeilijke periode en kreeg een rode kaart tegen Newcastle United”, schrijft Gullit in zijn column voor De Telegraaf. “Een Van Dijk in topvorm was dat niet overkomen. Matthijs de Ligt zat zelfs op de bank bij Bayern München. Koeman zal op zoek moeten naar het beste elftal en niet zozeer naar een verzameling van de beste spelers. Alleen ontbreekt hem de tijd om zaken uit te proberen."

Gullit is benieuwd naar de keuzes die Koeman gaat maken voor de aanstaande kwalificatieduels. “Nu zou het voor de hand kunnen liggen dat hij spelers in vorm bij de selectie haalt zoals Tijjani Reijnders, Sven Botman en Micky van de Ven. Of gaat hij terug naar spelers die hij kent?” Volgens Gullit doet Koeman er goed aan om Quinten Timber op te roepen. “Bij Feyenoord - Almere City zag ik eindelijk weer eens een middenvelder die niet automatisch alles kaatst, maar durfde open te draaien. Timber dwong de tegenstander daarmee een keus te maken en creëerde zo een man-meer-situatie. Dat zie je bij Oranje te weinig. Het is altijd kaatsen, kaatsen, kaatsen in plaats van opendraaien.”

Quinten Timber speelde in tegenstelling tot zijn broer Jurriën nog geen interlands voor het grote Oranje. Wel kwam hij al veertien keer in actie voor de Onder 21 van Nederland. In aanloop naar de Final Four van de Nations League werd hij door Koeman wel bij de groep gehaald om mee te trainen met het Nederlands elftal. Omdat de selectie van de zestigjarige oefenmeester nog niet helemaal compleet was, sloten er meerdere spelers van Jong Oranje aan bij de training.