Guardiola heeft Aké terug en opteert voor verrassende wijziging in basiself

Woensdag, 3 mei 2023 om 20:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:20

De opstelling van Manchester City voor het duel met West Ham United is bekend. Nathan Aké is terug van een blessure en krijgt direct weer een basisplaats toebedeeld van Josep Guardiola. Stefan Ortega houdt verrassenderwijs Ederson op de bank en maakt daarmee zijn competitiedebuut. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

Aké raakte half april geblesseerd aan zijn hamstring en en gevreesd werd dat het einde seizoen was voor de Nederlander. Woensdag staat hij echter alweer aan de aftrap. Aké begint als meest linker verdediger in het driemans centrum voor doelman Ortega. John Stones en Rodri dienen als controleurs op het middenveld terwijl Riyad Mahrez en Jack Grealish de flanken bestrijken. Bernardo Silva is de '10' achter aanvalsduo Julián Álvarez en Erling Braut Haaland.



City is na de 4-1 zege op Arsenal weer op scherp gezet. De Londenaren wonnen dinsdag namelijk van Chelsea (3-1), waardoor zij de koppositie voorlopig hebben overgenomen. De kans lijkt echter groot dat City de leiding woensdagavond weer overneemt. De ploeg van Guardiola won namelijk zijn laatste dertien thuiswedstrijden, verdeeld over drie competities. De laatste thuisnederlaag dateert van 12 november 2022, toen er met 1-2 verloren werd van Brentford. Voor Erling Braut Haaland wacht een bijzonder record. De Noor maakte in de vorige speelronde zijn 34ste competitietreffer van het seizoen en evenaarde daarmee Alan Shearer en Andy Cole. Bij een volgende treffer heeft Haaland het record dus alleen in handen.

De laatste keer dat West Ham bij een regerend landskampioen won, was in 2001. Toen versloegen the Hammers Manchester United (0-1). In september 2015 was West Ham voor het laatst de baas tegen City, toen er met 1-2 gewonnen werd in het Etihad Stadium. Gelukkig voor West Ham kan het zich een minder resultaat permitteren. De ploeg staat vier punten boven de gevreesde achttiende plaats en heeft ten opzichte van alle concurrenten nog een wedstrijd tegoed. West Ham wacht echter wel drukke weken in verband met het tweeluik in de Conference League tegen AZ. Grote aderlating voor West Ham in die periode is de afwezigheid van Kurt Zouma, die er naar verluidt enkele weken uitligt met een enkelblessure.

Opstelling Manchester City: Ortega; Walker, Dias, Aké; Stones, Rodri; Mahrez, Bernardo Silva, Grealish; Álvarez, Haaland

Opstelling West Ham United: Fabianski; Coufal, Kehrer, Ogbonna, Emerson, Cresswell; Bowen, Downes, Paquetá, Fornals; Antonio