Grote dissonant bij Ajax uitgelicht: ‘Die had er helemaal geen zin in’

Kees Kwakman heeft geen goed woord over voor de houding van Georges Mikautadze tijdens de gênante nederlaag van Ajax op bezoek bij derdedivisionist USV Hercules (3-2).

Interim-trainer Michael Valkanis liet de 23-jarige Georgiër donderdagavond de volledige wedstrijd uitspelen, maar daarin heeft hij Kwakman allesbehalve kunnen overtuigen. Sterker nog: de analist van ESPN concludeerde na afloop dat Mikautadze er totaal geen zin in had.

Tijdens de analyse van ESPN kwam het optreden van Mikautadze kort ter sprake. “Als je die Mikautadze vandaag (donderdag, red.) ziet lopen...”, trapte Kwakman af vol ongeloof. “Met zijn handjes in zijn mouwen, een balletje met buitenkant voet, een wippertje... Die had er helemaal geen zin in.”

Kwakman stelt dat je met een instelling zoals die van Mikautadze tegen Hercules weinig wedstrijden gaat winnen. “Als je er daar een paar van hebt, terwijl de jongens die de kar kunnen trekken er niet bij zijn...” Woorden schoten bijna tekort over de wanprestatie van Ajax.

De Volendamse analist vreest dat de Amsterdammers terug bij af zijn. “Het leek bij Ajax wat rustiger te worden. Er werd net gedaan alsof ze de Champions League hadden gewonnen toen ze overwinterden in de Conference League. Maar na alle ellende die Ajax heeft meegemaakt, begreep ik dat nog. Er zat misschien ook een licht cynische ondertoon onder van de supporters, maar dan komen deze twee laatste wedstrijden... Dan komt al het chagrijn weer terug, dat ze ook hadden met Steijn en Mislintat”, aldus Kwakman.

Toekomst bij Ajax?

Het Parool vraagt zich na de blamage van Ajax in Utrecht af of spelers als Mikautadze nog een toekomst hebben in de Johan Cruijff ArenA. Hoewel de Amsterdamse krant ‘soms glimpjes van zijn transferwaarde’ zag tegen Hercules, wordt met name de negatieve kant benadrukt. “Met achteloze lobjes, passjes met de buitenkant en pirouettes wekte hij af en toe de indruk op een pleintje te staan.”

Ook zomeraanwinsten Gastón Ávila en Carlos Forbs zijn volgens Het Parool in een benarde situatie terechtgekomen. “Het is de vraag of Ávila, Forbs en Mikautadze in de tweede seizoenshelft nog spelers van Ajax zijn. De club wil na de dramatische transferperiode van afgelopen zomer schoon schip maken, waarbij het drietal in aanmerking kan komen voor een vertrek.”

