Groen licht voor huurdeal Sulemana blijft nog uit: ‘Ajax begint hem te knijpen’

Ajax leeft tussen hoop en vrees of de huur van Kamaldeen Sulemana wordt goedgekeurd door de FIFA, zo schrijft Mike Verweij namens De Telegraaf. Het is de vraag of de Amsterdammers het papierwerk net op tijd rond hebben gekregen of dat ze de deadline hebben gemist.

De transferwindow in Nederland sloot maandagavond om 23.59 uur. Vlak voor het verstrijken van de deadline rondde Ajax de transfer van Steven Bergwijn naar het Saudische Ittihad Club. De 26-jarige aanvaller vertrok voor een vaste transfersom van 21 miljoen euro.

Als vervanger ging Ajax vol voor de komst van Kamaldeen Sulemana. Met zijn club Southampton kwam het een huurdeal met optie tot koop overeen.

“Achteraf kan worden gesteld dat de gesprekken over Bergwijn – mede door lange onenigheid over de betaalwijze – te stroperig verliepen en te laat (22.37 uur) werden afgerond”, aldus Verweij. Het huren van Sulemana werd daardoor een race tegen de klok.

Ajax stelt dat het papierwerk rond de huurdeal tijdig is ingeleverd, echter bleef een bevestiging van de FIFA uit. Ook in de ochtend erop kreeg het geen groen licht van de wereldvoetbalbond. Vervolgens begon de clubleiding hem volgens Verweij ‘te knijpen’.

Ajax lijkt de documenten op tijd in het systeem te hebben ingevoerd, maar de verwerking van de FIFA vond na de deadline plaats. Het is nu wachten of de Amsterdammers alsnog groen licht krijgen van de wereldvoetbalbond.

Mocht dat uiteindelijk niet het geval zijn, dan is dat een hard gelag voor trainer Francesco Farioli. Hij zag Bergwijn vertrekken naar Saudi-Arabië, terwijl Carlos Forbs eind augustus werd verhuurd aan Wolverhampton Wanderers. Mika Godts is daardoor op dit moment de enige linksbuiten in de selectie.