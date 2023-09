Grimaldo maakt weergaloze goal in spectaculaire topper Bayern - Leverkusen

De topper in de Bundesliga tussen Bayern München en Bayer Leverkusen heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. De spectaculaire, gelijkopgaande strijd in de Allianz Arena eindigde door een hele penalty van Leverkusen-middenvelder Exequiel Palacios in 2-2. Het mooiste doelpunt van de avond was van Grimaldo, die een vrije trap fantastisch binnenschoot. Leverkusen en Bayern blijven op plek één en twee in de Bundesliga met tien punten uit vier duels.

Bij Bayern raakte Noussair Mazraoui zijn basisplaats kwijt aan Konrad Laimer, al viel de Marokkaans international na een uur spelen wel in. Vijf minuten voor tijd kwam ook Matthijs de Ligt het veld op, opvallend genoeg in een rol als nummer 6. Aan de zijde van Bayer Leverkusen was er als gebruikelijk een basisplaats voor Jeremie Frimpong. Timothy Fosu-Mensah kwam dit seizoen door een blessure nog niet in actie voor die Werkself.

De eerste helft stond met twee aanvallend ingestelde ploegen bol van spektakel. Al in de zevende minuut had Kane zijn doelpunt te pakken. De Engelse spits anticipeerde uitstekend op een doorgeschoten hoekschop en kopte bij de tweede paal binnen: 1-0. Een fantastische vrije trap van Grimaldo bracht de clubs in de 24ste minuut weer in evenwicht: 1-1. De Spanjaard, overgekomen van Benfica, schoot de bal met binnenkant voet over de muur in de kruising binnen.

Er waren in de eindfase van de eerste helft kansen voor beide ploegen, waarvan de grootste voor Bayern. Een krachtige kopbal van Thomas Müller uit een vrije trap werd gekeerd door Lukas Hradecky, die even later ook voorkwam dat Leroy Sané binnenschoot. Na rust probeerde Leverkusen-aanvaller Victor Boniface brutaal om vanaf de middenlijn te scoren toen doelman Sven Ulreich ver voor zijn doel stond, maar de bal eindigde net aan de verkeerde kant van de lat.

Leverkusen kwam een kwartier voor tijd heel dichtbij via Florian Wirtz, die zich fantastisch vrij kapte, maar vanbinnen het strafschopgebied op de paal schoot. Bayern wist het doel vier minuten voor tijd wél te vinden. Mathys Tel bracht de bal na een fraaie dribbel laag voor het doel, waar Leon Goretzka klaarstond om in te tikken: 2-1. Bayern kwam in de eindfase heel goed weg bij een grote kans voor Boniface, maar moest in blessuretijd alsnog een gelijkmaker incasseren. Leverkusen kreeg een penalty vanwege een lichte duw van Alphonso Davies. De strafschop werd door Exequiel Palacios afgemaakt: 2-2.