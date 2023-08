Grieks drama: 1 dode, 83 aanhoudingen na rellen tussen AEK en Dinamo Zagreb

Dinsdag, 8 augustus 2023

Een Griekse voetbalsupporter van AEK Athene is maandagnacht doodgestoken tijdens een vechtpartij met supporters van de Kroatische topclub Dinamo Zagreb. In aanloop naar het heenduel in de derde voorronde van de Champions League ging het volledig mis in een buitenwijk in Athene. Na een aanvaring tussen beide supportersgroepen zijn er door de Griekse politie in totaal 83 aanhoudingen verricht.

In totaal vielen er tijdens de supportersrellen zes gewonden. Een 22-jarige man werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het is de tweede keer in korte tijd dat er in Griekenland iemand overlijdt na supportersgeweld. Een 19-jarige fan liet vor jaar het leven tijdens rellen tussen fans van Aris Thessaloniki en PAOK.

22 year old Michalis, killed for the crime of supporting his football club. Last night, AEK fan Michalis was stabbed by a Zagreb thug after an attack by 200 of their fans in Athens. He died from his wound in hospital. May you rest in peace, Michalis ???? pic.twitter.com/4wKtqDCvJ4 — AEK Insider (@AEKINSIDER) August 8, 2023

De Griekse regering besloot vervolgens de straffen voor geweld van supporters te verhogen. Zeven hooligans kregen destijds een levenslange gevangenisstraf, terwijl vijf andere supporters celstraffen van negentien jaar en hoger kregen vanwege medeplichtigheid. Dat de harde kern van de aanhang van Dinamo Zagbreb in Athene voor problemen zorgde, mag geen verrassing heten. De ultra’s ‘Bad Blue Boys’ zijn zowel in binnen- als buitenland berucht.

Heenduel uitgesteld

AEK wil door het overlijden van de supporter dinsdagavond niet in actie komen, waardoor de UEFA zich nu genoodzaakt voelt om het duel uit te stellen. De kans bestaat dat Dinamo Zagreb uitgesloten wordt voor deelname aan Europese competities. Door het uitstellen van het heenduel moet Feyenoord mogelijk langer wachten op de definitieve transfer van Luka Ivanusec. De Rotterdammers hebben al een principe-akkoord bereikt met Dinamo, dat de linksbuiten annex aanvallende middenvelder echter pas na het tweeluik met AEK wil verkopen. Datzelfde geldt voor Josip Sutalo, die al geruime tijd in de concrete belangstelling van Ajax staat.