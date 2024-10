Griekenland wint diep in blessuretijd en dankzij dubbelslag Pavlidis voor het eerst van Engeland

Griekenland heeft donderdagavond een verrassende zege geboekt op Wembley. In het Nations League-duel met Engeland waren de Grieken met 1-2 te sterk dankzij twee doelpunten van voormalig AZ-spits Vangelis Pavlidis. In de 94ste speelminuut tekende hij de winnende treffer aan en maakte hij het doelpunt van Jude Bellingham onschadelijk.

Het was een wedstrijd met dubbele gevoelens voor de Grieken, die donderdag plotseling hun ploeggenoot George Baldock (31) verloren. De verdediger van Panathinaikos werd dood gevonden in het zwembad bij zijn huis in Athene.

Na een doelpuntloze eerste helft kwam Griekenland, dat weinig onderdeed voor de Engelsen, in de 49ste speelminuut op voorsprong. Konstantinos Koulierakis had een fraaie dribbel over de as in huis en hij bediende Pavlidis op de rand van het zestienmetergebied.

De spits maakte vervolgens ruimte voor het schot en schoot raak in de rechterbenedenhoek: 0-1. Pavlidis is de eerste Griek ooit die weet te scoren op Wembley. Hij droeg zijn doelpunt op aan Baldock door het shirtje erbij te pakken dat de Grieken ook bij de elftalfoto toonden.

In de 83ste speelminuut leek het nog mooier te worden voor de bezoekers, want Pavlidis werkte plotseling de 0-2 binnen; zijn doelpunt werd na het bekijken van de videobeelden afgekeurd wegens buitenspel.

Enkele minuten zag het ernaar uit dat het Griekse sprookje in duigen viel, want Jude Bellingham tekende namens de Engelsen de gelijkmaker aan. Daarmee was de wedstrijd echter nog niet gespeeld.

In de 94ste speelminuut zette Griekenland nog één keer aan en Pavlidis werd bereikt in het vijandige strafschopgebied. Hij kreeg ruimte om te schieten en schoot raak uit de draai: 1-2.