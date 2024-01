Grensrechter met veel pijn out; fan die op tribune zat toegevoegd aan arbitrage

Bij de Bundesliga-wedstrijd VfL Wolfsburg - FC Köln (1-1) heeft zaterdag een opmerkelijk incident plaatsgevonden. Assistent-scheidsrechter Thorben Siewer kreeg een bal vol tegen het hoofd en viel uit. Vervolgens werd een supporter van de tribune gehaald en toegevoegd aan het arbitrale team om de wedstrijd uit te kunnen spelen.

Siewer kreeg in de veertiende minuut een bal van dichtbij tegen zijn hoofd geschoten door Köln-linksback Max Finkgrafe, die zo een aanval van Wolfsburg afstopte. De grensrechter ging met veel pijn tegen de vlakte en bleek in de minutenlange onderbreking die volgde niet meer opgelapt te kunnen worden door de medici.

Assistent-scheidsrechter Thorben Siewer raakt geblesseerd en moest vervangen worden door vierde official Winter ?? De stadionspeaker vroeg vervolgens of er iemand in het stadion aanwezig was die de rol van Winter als vierde official zou kunnen overnemen ???#ViaplayVoetbal pic.twitter.com/Ycrf3FZGMH — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 27, 2024

Vierde official Nicolas Winter viel daarom in als grensrechter. Om het arbitrale team weer compleet te krijgen kwam vervolgens een zeer opmerkelijke oproep van de stadionspeaker in de Volkswagen Arena.

Gevraagd werd of er een supporter aanwezig was die de rol van vierde official op zich zou kunnen nemen, om zo de wedstrijd uit te kunnen spelen. Aan die oproep werd gehoor gegeven door Tobias Krull, die zelf op het zesde Duitse niveau voetbalt voor MTV Gifhorn.

Zo kon het duel alsnog afgemaakt worden. Door doelpunten in de eerste helft van Köln-aanvaller Faride Alidou en Wolfsburg-vleugelspeler Kevin Paredes werd het 1-1. Vaclav Cerny, die in Nederland voor Ajax en FC Twente uitkwam, speelde 71 minuten mee bij Wolfsburg.

