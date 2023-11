Golden Boy-winnaar officieel bekend: ‘De Max Verstappen onder voetbaltalenten’

Vrijdag, 17 november 2023 om 17:05 • Jan Hoeksema • Laatste update: 17:15

Jude Bellingham is gekroond tot Golden Boy van 2023, zo maakt de organisatie van de prijs vrijdagmiddag bekend. De middenvelder van Real Madrid won de uitverkiezing overtuigend: hij kreeg maar liefst 97% van de stemmen. Bellingham verslaat hierdoor onder meer Jamal Musiala en Lamine Yamal.

De Engelsman is de eerste speler ooit die de prijs voor beste speler van onder de 21 jaar oud wint namens Real. De Spaanse topclub heeft zelf alles gewonnen wat er te winnen valt, maar nooit eerder had het een Golden Boy in de selectie.

Tuttosport, het medium dat de prijs jaarlijks uitreikt, heeft lovende woorden over voor Bellingham. De Italiaanse krant trekt daarbij een vergelijking met Formule 1-coureur Max Verstappen.

"De Verstappen onder de voetbaltalenten. De nummer 5 van Real Madrid heeft net als de Nederlandse coureur een enorm gat geslagen met zijn concurrenten: Bellingham had 200 punten meer dan de nummer twee, Musiala van Bayern München", aldus Tuttosport.

Jaarlijks wordt één talent van 21 jaar oud of jonger aangewezen als Golden Boy door een jury bestaande uit internationale journalisten. Met zijn uitverkiezing treedt Bellingham in de voetsporen van Gavi. De middenvelder van FC Barcelona won de prijs in 2022.

Matthijs de Ligt (2018) en Rafael van der Vaart (2003) zijn de enige Nederlanders die ooit werden uitgekozen als Golden Boy. Laatstgenoemde was zelfs de eerste winnaar van de prijs.

Golden Girl

Bij de vrouwen heet de uitverkiezing vanzelfsprekend de Golden Girl-award. Deze ging dit jaar naar Linda Caicedo, waardoor Real in één klap twee winnaars van de prijs in huis heeft. De achttienjarige Colombiaanse aanvalster speelt sinds februari voor de Madrilenen.