‘Real Madrid-middenvelder Bellingham is aan het daten met Nederlands topmodel’

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Jude Bellingham zou aan het daten zijn met Laura Celia Valk, zo meldt The Sun. Het Nederlandse model zou de aanvallende middenvelder van Real Madrid hebben ontmoet via datingapp Raya, een datingplatform voor sterren.

“Laura logeerde de afgelopen weekenden bij Jude in Madrid en is helemaal weg van hem”, zo weet de Engelse boulevardkrant. Volgens de berichtgeving was het duo ook samen rond het LaLiga-duel tussen Real Madrid en Athletic Club eind maart. Uit haar Instagram Stories blijkt inderdaad dat Valk destijds in Madrid was.

