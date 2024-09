''Goede relatie met Feyenoord' moet deuren openen voor geïnteresseerd Juventus'

Juventus gaat een poging wagen om Dávid Hancko los te weken bij Feyenoord, zo verzekert La Gazzetta dello Sport. De mede-koploper van de Serie A is onder Thiago Motta een nieuwe weg ingeslagen en wil de Slowaak onderdeel laten uitmaken van de hechte defensie.

Juventus kreeg dit seizoen nog geen doelpunt tegen in de Serie A. Tegen Como en Hellas Verona werd met 3-0 gewonnen, terwijl het thuisduel met AS Roma in 0-0 eindigde. Doelman Michele Di Gregorio, die Wojciech Szczęsny is komen vervangen, heeft zijn klasse nog hoeven te etaleren.

Op de burelen in het Allianz Stadium kijkt men alvast vooruit en wordt de blik gericht op 2025. Verwacht wordt dat Pierre Kalulu na zijn uitleenbeurt weer terugkeert naar AC Milan. Daniele Ruganu (verhuurd aan Ajax) en Tiago Djalò (verhuurd aan FC Porto) worden niet beschouwd als basismateriaal.

Daar komt bij dat het contract van de inmiddels 33-jarige Danilo na dit seizoen afloopt. De Braziliaan heeft een eenzijdige optie om met één jaar te verlengen, maar het is verre van vanzelfsprekend dat dat ook gaat gebeuren.

Vanwege bovengenoemde redenen is de sportieve leiding van Juventus in de zoektocht naar versterking uitgekomen bij Hancko. De Slowaak heeft een goede indruk achtergelaten bij de verantwoordelijken die over de transfers gaan.

La Gazzetta benadrukt dat Juventus een goede relatie onderhoudt met Feyenoord. De Rotterdammers hebben momenteel verdediger Facundo González in bruikleen met een verplichte optie tot koop en die onderhandelingen verliepen soepel.

Het is nog maar zeer de vraag of technisch directeur Dennis te Kloese wil praten over een vertrek van Hancko, daar hij een prijskaartje van minimaal veertig miljoen euro om de hek heeft gehangen van de verdediger.

Hancko verlengde in februari zijn contract bij Feyenoord tot medio 2028, in de wetenschap dat zijn club een hogere vraagprijs zou kunnen hanteren in de transferzomer die eraan kwam. Atlético Madrid oefende al druk uit, maar pakte niet door.