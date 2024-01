Goal van het jaar? Van Wermeskerken scoort ongekende beauty

Sai van Wermeskerken heeft woensdagavond op wonderschone wijze gescoord namens NEC. De verdediger nam in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles een afgeslagen vrije trap van Mees Hoedemakers ineens op de pantoffel en vond de rechterbovenhoek. De afstand naar de goal was ruim 25 meter toen Van Wermeskerken de bal op de slof nam.

????????! ?? Sai van Wermeskerken met een wereldgoal ??#necgae — ESPN NL (@ESPNnl) January 17, 2024

