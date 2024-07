Go Ahead Eagles eindigt met tien man en moet aan de bak in return tegen SK Brann

Go Ahead Eagles heeft de heenwedstrijd van het tweeluik met SK Brann besloten met een gelijkspel. Op de Adelaarshorst eindigde het gelijkopgaande duel in de tweede voorronde van de Conference League in 0-0. De return is op donderdag 1 augustus in Noorwegen.

Bij zijn debuut had trainer Paul Simonis geen verrassingen in petto. Jeffrey de Lange verdedigde het doel van Go Ahead. De goalie zag vier verdedigers voor zich staan met Mats Deijl, Jamal Amofa, Joris Kramer en Dean James.

Het middenveld werd gevormd door Evert Linthorst, Enric Llansana en Bobby Adekanye, terwijl de voorhoede bestond uit Søren Tengstedt, Jakob Breum en Victor Edvardsen. Tengstedt kampte deze voorbereiding met lichte hamstringklachten en kon daarom geen hele wedstrijd aan.

In de tiende speelminuut kwam Go Ahead al bijna op achterstand. Brann speelde zich aan de rechterkant door de Go Ahead-defensie. Niklas Castro haalde vervolgens de trekker over, maar doelman De Lange reageerde alert op de poging.

Vervolgens ontstonden er drie grote kansen voor de ploeg uit Deventer. Na een kwartier spelen had Adekanye een uitstekende actie in huis in hij bediende Tengstedt, al verzuimde laatstgenoemde de bal voldoende kracht mee te geven.

Enkele minuten later kreeg Adekanye zelf een grote kans. Hij werd aangespeeld aan de buitenkant van de zestien, waarna hij wegdraaide maar vervolgens net voorlangs schoot. Ook zijn poging ter hoogte van de penaltystip in de 36ste speelminuut ging rakelings naast.

Na een weinig enerverende tweede helft ging het in de slotfase nog bijna mis voor Go Ahead Eagles. Llansana trok net buiten de eigen zestien aan de noodrem en hij haalde Joachim Soltvedt naar de grond, waarna arbiter Denys Shurman een directe rode kaart gaf. Het schot dat volgde uit de vrije trap belandde in de muur.

