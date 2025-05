Givairo Read laat clubhart spreken: 'Het is gewoon belangrijk voor Feyenoord'

Givairo Read is zeer begaan met het lot van Feyenoord Onder 21. Zozeer zelfs dat de dit seizoen in de hoofdmacht doorgebroken rechtsback de beloftenploeg wil helpen in de strijd om promotie naar de Tweede Divisie.

Read onthult zijn plannen in de podcast Matchday, gemaakt door Broederliefde. ''Ik heb nu een weekje vakantie en daarna moet ik met de Onder 21 mee voor de promotiewedstrijden. Ze willen het beste elftal opstellen, dus ze hebben me gevraagd.''

''Ik doe dus gewoon mee. Het is gewoon belangrijk voor Feyenoord en voor de andere jonge jongens. Dus ik wil gewoon meespelen'', voegt de vleugelverdediger van de Rotterdammers daaraan toe.

Read is de eerste speler van Feyenoord die een tijdelijk uitstapje maakt naar het Onder 21-elftal. Robin van Persie liet onlangs weten dat er gewerkt wordt aan een plan om enkele spelers mee te laten doen met het beloftenelftal. ''Het is gewoon heel erg belangrijk dat we promoveren'', aldus Van Persie.

Naast Read zijn Stephano Carrillo, Antoni Milambo, Aymen Sliti, Zepiqueno Redmond, Plamen Andreev en Jeyland Mitchell speelgerechtigd voor Feyenoord Onder 21. Het is afwachten of deze spelers ook daadwerkelijk worden geselecteerd voor de aankomende duels.

Feyenoord won met overmacht de najaarscompetitie bij de beloften, waardoor men geplaatst is voor de finalewedstrijd om het algemeen kampioenschap. SC Cambuur is hierin de tegenstander op 31 mei. Saillant detail is dat de Friezen sowieso niet meedoen om de play-offs om promotie, ook niet bij winst op Feyenoord.

Feyenoord, dat Ajax en PSV met beloftenteams ziet uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie, stuit bij winst op Cambuur op Jong Sparta. De beloftenploeg van de Spartanen is de huidige nummer vijftien in de Tweede Divisie. De duels vinden plaats op 3 en 7 juni.