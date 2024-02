Girondins Bordeaux-aanvaller Alberth Elis ontwaakt uit kunstmatige coma

Alberth Elis is dinsdag ontwaakt uit zijn coma, zo laat zijn familie weten in een verklaring. De 27-jarige aanvaller werd sinds zaterdagavond in een kunstmatige coma gehouden vanwege de zeer ernstige hoofdblessure die hij opliep in de thuiswedstrijd tegen Guingamp (1-0) in de Ligue 2. De vleugelaanvaller kampte met een hoofdtrauma en zijn gezondheidssituatie baarde zijn werkgever Girondins Bordeaux ernstige zorgen.

Elis, een pijlsnelle aanvaller uit Honduras, liep de hoofdblessure al in de beginfase van het duel op. Hij verliet het veld per brancard en werd direct naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens diverse getuigen was Elis op dat moment bij kennis, ondanks de flinke smak die de buitenspeler op de grond maakte.

Volgens diverse Franse media werd Elis door artsen in een kunstmatige coma geplaatst tijdens de rit naar het Pellegrin-ziekenhuis in Bordeaux. Een besluit dat werd genomen vanwege zijn onrustige situatie op dat moment. Sindsdien verbleef de Bordeaux-aanvaller verzorgd op de intensive care van het plaatselijke ziekenhuis.

Middels een clubstatement geeft Bordeaux een belangrijke update over de gezondheid van Elis, die is gedeeld door zijn familie. In de verklaring staat onder meer dat Elis ‘geleidelijk’ herstelt en dat de komende dagen ‘cruciaal’ zijn. “Alberth is een vechter. We laten jullie weten als er iets aan zijn situatie verandert.”

Communiqué de presse de la famille d'Alberth Elis / Comunicado de prensa de la familia de Alberth Elis pic.twitter.com/weFHgSqR27 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 28, 2024

Nu Elis ontwaakt is uit zijn coma, zal hij in de komende tijd een MRI moeten ondergaan. Daarin zal onderzocht worden of er permanente schade is. De clubleiding van Bordeaux heeft aan alle spelers en de technische staf psychologische hulp aangeboden, daar het incident behoorlijk wat heeft losgemaakt in Frankrijk.

Tranen

De blessure van Elis heeft veel indruk gemaakt op de spelers van Bordeaux en Guingamp. "Er kwam een voorzet die ik probeerde onschadelijk te maken", verklaarde Guingamp-verdediger Donatien Gomis na afloop. "Ik denk dat hij de bal als eerste aanraakt, daarna raakte ik hem. Een seconde lang was ik ook in een soort roes. Hij verloor toen zijn bewustzijn."

Bordeaux-middenvelder Pedro Díaz zag direct dat het ernstig was en schreeuwde om hulp. Doelman Enzo Basilio van Guingamp zag het allemaal met lede ogen aan. "Het gebeurde heel snel. Ik stond op en zag hem op de grond liggen, het was niet leuk om te zien. Dit zijn dingen die je niet graag ziet. De doktoren stabiliseerden zijn hoofd en dienden zuurstof toe."

Alle spelers stonden op een gegeven moment om Elis heen en na enkele minuten werd de aanvaller per brancard van het veld gedragen. "Dit heb ik in mijn carrière nog nooit meegemaakt. Het is echt heel moeilijk, ik moest bijna huilen", aldus Bordeaux-doelman Karl-Johan Johnsson.

