Girona herovert tweede plek van Barcelona mede dankzij ex-PSV'er Sávio

Girona heeft de druk op LaLiga-koploper Real Madrid zaterdagavond weer opgevoerd. In eigen huis won de ploeg met 2-0 van Osasuna, door doelpunten van Cristian Portugués en Sávio. Nummer twee Girona heeft nu vier punten minder dan Real Madrid, dat nog wel een duel tegoed heeft, en één meer dan nummer drie FC Barcelona. Osasuna staat tiende.

Bijzonderheden:

Bij Girona stond, zoals inmiddels gebruikelijk, de jarige Daley Blind opgesteld als linker centrale verdediger. Na twaalf minuten kwam de thuisploeg op voorsprong via Portugués. Hij werd oog in oog met doelman Sergio Herrera gezet door een fraai passje van Viktor Tsyhankov, en faalde niet: 1-0.

Daarna was het lange tijd spannend, maar vlak voor tijd besliste voormalig PSV'er Sávio het duel definitief. Hij rondde na een fraaie aanval in de lange hoek af: 2-0. Dat was ook de eindstand. Zondag is titelconcurrent Real Madrid weer aan zet, in eigen huis tegen Celta de Vigo.

Sávio met een ?????????????????????? treffer! De oud-PSV'er is weer trefzeker voor Girona! En op wat voor manier? Het begint al bij de assist van Aleix García ??#ZiggoSport #LaLiga #GironaOsasuna pic.twitter.com/rgTjvyHDv1 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 9, 2024

Girona – Osasuna 2-0

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

13' 1-0 Cristian Portugués (assist: Viktor Tsygankov)86' 2-0 Sávio (assist: Aleix Garcia)