Giovanni van Bronckhorst op de schopstoel na eerste Europa League-zege Maccabi Tel Aviv tegen Besiktas

De positie van Giovanni van Bronckhorst staat nog meer onder druk na de 1-3 nederlaag van Besiktas tegen Maccabi Tel Aviv. Het duel werd achter gesloten deuren afgewerkt in Hongarije. Zonder de fanatieke aanhang zag Van Bronckhorst zijn ploeg matig voor de dag komen. Gavirel Kanichowsky, Dor Peretz en Weslley Patati zorgden voor de doelpunten aan Israëlische zijde. Rafa Silva scoorde namens Besiktas.

De Turkse overheid besloot het duel niet op eigen bodem te laten plaatsvinden na de ongeregeldheden in Amsterdam. Gelukkig bood de Hongaarse overheid een uitweg, waardoor de wedstrijd in Debrecen kon worden gespeeld. Wel gold als voorwaarde dat het duel achter gesloten deuren moest plaatsvinden. Giovanni van Bronckhorst moest het met Besiktas tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv dus zonder de steun van de trouwe Turkse supporters doen.

Besiktas was op papier de grote favoriet, maar keek na 23 minuten spelen plots tegen een achterstand aan. Rechtsbuiten Osher Davida had een goede actie in huis en speelde linksback Arthur Masuaku gemakkelijk uit. De scherpe lage voorzet van Davida werd binnengetikt door Kanichowsky: 0-1.

De Turken deden wat terug na ruim veertig minuten spelen. Rafa Silva werd vanaf eigen helft de diepte ingestuurd, ontweek de tackle van Sagiv Yehezkel en sprintte richting het doel. Oog in oog met doelman Roy Mashpati schoot hij beheerst raak: 1-1.

Toch gingen Van Bronckhorst en zijn mannen niet met een gelijkspel de rust in. Na een aantal mooie combinaties op de linkerflank werd de lage voorzet in het doel gewerkt door Peretz: 1-2.

Besiktas kwam na rust scherp uit de kleedkamer. Gedson Fernandes lijkt in de kluts de gelijkmaker binnen te schieten, maar zijn goal gaat niet door wegens buitenspel. Even later krijgt Besiktas een nieuwe kans na hands van Stav Lemkin. Ciro Immobile gaat achter de bal staan, maar pakt het cadeautje niet uit na een knappe redding van keeper Mashpati.

Tot overmaat van ramp gaat het vervolgens van kwaad tot erger bij de Turkse topclub. De gifbeker moet helemaal leeg bij Van Bronckhorst nadat Patati er 1-3 van maakt. Voor Maccabi Tel Aviv is het pas de eerste overwinning in deze Europa League-campagne. De Israëlische ploeg neemt daarmee na vijf speelronden de dertigste plaats in. Besiktas zakt door de nederlaag naar de achttiende plaats op de ranglijst. De ploeg van Van Bronckhorst heeft zes punten uit vijf wedstrijden.