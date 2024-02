Gijp had vooruitziende blik: ‘Als Ajax hem niet neemt zijn ze hartstikke gek’

René van der Gijp was al vroeg bekend met de naam en speler Sébastien Haller, zo onthult de tv-persoonlijkheid in KieftJansenEgmondGijp. In de podcast gaan de mannen in op de winst van Ivoorkust op de Afrika Cup, waar Haller zich als matchwinner tot de nationale held kroonde.

Afrika Cup

Na een korte vraag of de mannen gekeken hebben naar de Afrika Cup begint Michel van Egmond met een referentie naar een voormalig item in het weekblad van. “Lang geleden hadden René en ik een vaste rubriek genaamd. Destijds, in 2011, zaten we aan tafel en bespraken we het WK-Onder 17 dat op dat moment aan de gang was”, begint de schrijver zijn verhaal.

“Ik herinner me dat René over Haller zei: ‘Als Ajax deze jongen niet neemt, zijn ze hartstikke gek.’" De inmiddels 29-jarige spits kwam destijds uit namens Frankrijk en maakte op dat toernooi indruk met onder andere twee doelpunten tegen de leeftijdsgenoten van Engeland.

Haller

De heren waren onder de indruk van het imposante lijf van de toen nog zestienjarige spits. “Hij was toen al heel groot”, aldus Van der Gijp. “Ik was in de veronderstelling dat hij nog meer zou groeien, maar dat is niet echt meer gebeurd. Voor zijn lengte vond ik hem destijds behoorlijk beweeglijk. Ik was echt onder de indruk, terwijl grote spelers als hij vaak een beetje log zijn.”

Haller kwam destijds uit voor de Franse club Auxerre. Na precies vijftig wedstrijden in de hoofdmacht van les Diplomates trok de aanvaller in de winterstop van 2014/15 naar FC Utrecht. Na een uiterst succesvolle huurperiode besloten de Domstedelingen de aanvaller voor 750.000 euro over te nemen. Wim Kieft haalt aan dat Haller via voormalig FC Utrecht-aanvaller Didier Martel op de radar van de club verscheen.

Goudhaantje

Afgelopen zondag maakte Haller tijdens de Afrika Cup-finale tegen Nigeria op Van der Gijp echter geen fitte indruk. “Bij ieder rustmoment waarbij de spelers even konden drinken, kwam de trainer naar Haller toe. Haller was eigenlijk helemaal niet fit, maar ze hadden geen alternatief voorhanden. Hij wilde na een kwartier het liefst al gewisseld worden”, claimt hij.

Toch werd Haller met een knap doelpunt tien minuten voor tijd het goudhaantje van les Éléphants. De boomlange spits werkte een voorzet van Simon Adingra met de voetzool in de lange hoek. Na zijn doelpunt brak de spits in tranen uit. Sinds de zomer van 2022 komt Haller uit voor Borussia Dortmund. Bij Ajax ontpopte de spits zich in anderhalf jaar tot een makkelijk scorende spits, iets wat hij ook etaleerde in de Champions League tegen zijn huidige club.

Bij Dortmund is de Ivoriaan nog niet zo beslissend als bij de Amsterdammers. Vlak na de overstap naar Duitsland werd er bij Haller teelbalkanker gediagnosticeerd. Haller revalideerde snel en was in de slotfase van het vorige seizoen nog enkele keren belangrijk met doelpunten voor die Borussen. Dit seizoen stokt de doelpuntenmachine. Haller staat na elf wedstrijden nog altijd droog.

