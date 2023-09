Gijp ergert zich aan Oranje-international: ‘Hij moet daar niet aan beginnen’

Woensdag, 6 september 2023 om 22:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:13

René van der Gijp vindt dat Noa Lang teveel over zichzelf praat. Die mening deelt de oud-voetballer woensdagavond in het programma Vandaag Inside. Volgens Van der Gijp zou de PSV’er er verstandiger aan doen om het alleen over voetbal te hebben. Johan Derksen kan zich wel vinden in de woorden van zijn tafelgenoot. “Er is iets niet in orde met die jongen”, aldus de Snor.

Aan het einde van de uitzending herinnert presentator Wilfred Genee Van der Gijp eraan dat hij iemand nog even een tip wil geven. “Ik heb dat interview met Noa Lang zitten lezen...", begint Van der Gijp. "Als ik hem was, en dat is helemaal niet zo moeilijk, zou ik het alleen bij voetbal houden. Gewoon lekker over voetbal praten, na de wedstrijd en doordeweeks. Maar niet elke keer beginnen over het feit dat je zo’n speciale jongen bent, dat je niet bent zoals anderen. Daar word ik zo moe van. Op een gegeven moment ga je ook denken: het loopt daar niet lekker. Er loopt een balk doorheen. En dat hoeft helemaal niet. Als hij puur en alleen over voetbal praat, is er totaal niets aan de hand.”

Van der Gijp lijkt te doelen op een interview dat Lang aan De Telegraaf gaf. Daarin zei de achtvoudig international onder meer dat hij ‘wat anders is dan de rest’: “Ik denk dat ik me goed heb aangepast en dat de club (PSV, red.) zich ook goed aan mij heeft aangepast. Ik ben wel wat anders dan de rest. Voor de buitenwereld was het de vraag hoe dat zou gaan. Maar de club en ik wisten wel dat dat goed zat. Het kan alleen maar beter gaan als ik nog fitter word.”

Aan onder meer die uitspraken stoort Van der Gijp zich dus. “Hij heeft het heel graag over zichzelf. En dan gaat hij helemaal uitweiden over hoe hij in elkaar zit, schijt aan alles... Daar moet hij niet aan beginnen. Hou het bij voetbal, en laat de rest lekker gaan”, aldus Gijp, die bijval krijgt van Derksen: “Er is iets niet in orde met die jongen.”