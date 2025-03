Gifbeker Willem II moet helemaal leeg na dramatische avond tegen Almere City FC

Een dramatische zaterdagavond voor Willem II. De Tilburgers verloren met 0-2 van Almere City FC in een wedstrijd die enkele opmerkelijke voorvallen kende. Dankzij de zege staat nummer zeventien Almere City nog maar zes punten achter nummer zestien Willem II. Beide ploegen spelen nog zeven keer dit seizoen.

Willem II had het betere van het spel in de beginfase, maar keek na twaalf minuten tegen een achterstand aan. Doelman Thomas Didillon-Hödl treuzelde bij een terugspeelbal en Charles Andreas-Brym profiteerde daar optimaal van 0-1. Flinke tegenslag voor de thuisploeg, en het werd na een halfuur nóg erger.

Kyan Vaesen raakte, wellicht uit frustratie, vol de enkel van James Lawrence, die veel pijn had. Arbiter Sander van der Eijk trok eerst nog geel, maar na overleg met de VAR werd de aanvaller van Willem II alsnog weggestuurd met een rode kaart. Almere City profiteerde niet direct van de overtalsituatie, waardoor beide ploegen met een 0-1 stand de kleedkamers opzochten.

Kort voor het rustsignaal was er nog een opmerkelijk voorval langs de zijlijn. Een supporter van Willem II kon zijn teleurstelling blijkbaar niet verkroppen. De betreffende persoon tufte naar Almere City-linksback Vasilios Zagaritis, die op het punt stond om een vrije trap te nemen.

Voor Willem II werd de opdracht kort na rust nog zwaarder. Marvin Martins kopte raak uit een afgemeten corner van Thom Haye. Het leek nog erger te worden toen Junior Kadile onderuit ging in de zestien van Willem II en Van der Eijk naar de stip wees. De VAR oordeelde echter dat de overtreding net buiten het strafschopgebied plaatsvond, waardoor Almere City slechts een vrije trap overhield.

De tijd tikte ondertussen weg in het nadeel van Willem II, waar het geloof in een goed resultaat er niet echt leek te zijn. Almere City hield vrij eenvoudig stand en loerde op de ruimte achter de verdediging van de Tilburgers. Het over de streep trekken van de voorsprong was het allerbelangrijkste voor het team van Jeroen Rijsdijk.

Almere City leek in de 87ste minuut een strafschop te krijgen toen Van der Eijk oordeelde dat Tommy St. Jago hands maakte in de zestien. De verdediger kreeg de bal echter op de borst, waardoor Van der Eijk op advies van de VAR en na het zien van de beelden de penalty schrapte. De arbiter liet de ploegen direct naar de kant gaan toen er iets op het veld was gegooid door boze Willem II-fans. Na een onderbreking werden de laatste minuten afgewerkt.

Een avond om heel snel te vergeten dus voor Willem II, dat voor de vijfde keer op rij verliest en Almere City dichterbij ziet komen. Volgende week gaat de formatie van Peter Maes op bezoek bij sc Heerenveen. Rijsdijk en consorten gaan voor de tweede zege op rij, ditmaal tegen PEC Zwolle.