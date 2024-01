Gewilde zomeraanwinst weigert te vertrekken en wil voor zijn kans gaan bij Ajax

Benjamin Tahirovic is niet van plan om Ajax te verlaten, zo schrijft Mike Verweij in De Telegraaf. De middenvelder is gewild, maar wil voor zijn kans gaan. Ook Chuba Akpom lijkt bij Ajax te blijven. Geïnteresseerde clubs willen hem alleen huren en daar voelen de Amsterdammers niets voor.

Hoewel de kans op speeltijd door de komst van Jordan Henderson lijkt te slinken voor Tahirovic, is de Bosniër niet van plan om Ajax op korte termijn te gaan verlaten. De middenvelder ligt volgens De Telegraaf wel goed in de markt.

Ook Akpom is een gewilde prooi voor buitenlandse clubs. Het is echter de vraag of hij in de laatste 48 uur van club wisselt. Ajax wil de Engelsman alleen definitief van de hand doen en dat lijkt vooralsnog niet te lukken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De 28-jarige Engelsman werd dinsdag in de AD Voetbalpodcast door Sjoerd Mossou omschreven als 'typische speler waar clubs voor komen' in de laatste dagen van een transferwindow. Ajax wil alleen meewerken als er een verplichte koopoptie in het contract wordt opgenomen.

Jorge Sánchez

Woensdag vindt er nieuw overleg plaats tussen FC Porto en Ajax. De Portugese grootmacht heeft Francisco Conceiçao en Jorge Sánchez in bruikleen. De rechtsback wordt begeerd door Mexicaanse Cruz Azul, maar Porto weigert mee te werken aan een transfer.

Ajax kocht Sánchez in de zomer van 2022 voor vijf miljoen euro van Club America en zou van Cruz Azul een soortgelijk bedrag kunnen ontvangen, maar daar werkt Porto voorlopig dus niet aan mee.

De Portugezen zeggen bovendien geen geld te hebben om de koopoptie in het contract van Conceiçao te lichten. De kleine buitenspeler ligt bij Ajax nog tot medio 2027 vast.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties