Gewapende mannen overvallen Correa en zijn gezin in woning in Spanje

Ángel Correa is zaterdagavond het slachtoffer geworden van een brute woningoverval, melden verschillende Spaanse media. Terwijl de wereldkampioen en zijn gezin thuis waren, drongen vier gemaskerde mannen de woning binnen. Onder druk van een pistool moest geld en sieraden worden afgestaan.

Cadena Cope meldt dat Correa en zijn gezin zaterdagavond in hun eigen woning onder schot werden gehouden door de gemaskerde mannen. De overval zou rond 21.00 uur plaats hebben gevonden.

De overvallers eisten sieraden en contant geld dat aanwezig was in de woning, aldus het Spaanse radiostation. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de overval.

Correa speelt sinds 2015 voor Atlético Madrid en heeft een woning in de buurt van de Spaanse hoofdstad. Hoe de overvallers het huis hebben weten te betreden wordt niet bekendgemaakt. Naast een pistool had het viertal ook een groot kapmes bij zich.

De daders zijn er met een nog onbekende buit vandoor gegaan. De Spaanse politie heeft meteen een groot onderzoek opgezet, maar wist de daders nog niet te pakken te krijgen. De schrik bij de familie is enorm, zo klinkt het.

Sinds zijn komst van het Argentijnse San Lorenzo kwam Correa 397 keer in actie namens Atlético Madrid. Dit seizoen is hij niet altijd verzekerd van een basisplaats. De geruchten gaan dat hij op het punt staat een lucratief contract te tekenen in het Midden-Oosten.

