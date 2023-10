Kopzorgen bij Simeone voor duel met Feyenoord: ‘Hebben wij geen controle over’

Woensdag, 4 oktober 2023 om 08:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 01:59

Atlético Madrid is er alles aan gelegen om de dramatische Champions League-campagne van vorig seizoen weg te spoelen. Ondanks dat het in de openingswedstrijd tegen Lazio in blessuretijd mis ging (2-2), zijn de voortekenen goed: trainer Diego Simeone zag zijn ploeg de laatste drie wedstrijden in LaLiga winnen. Daartegenover staan de zorgen die er heersen om de vele blessuregevallen. In de verdediging is de situatie dusdanig nijpend, dat twee jeugdspelers kunnen debuteren in één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen tot nu toe. Simeone was dinsdag op de persconferentie een man van weinig woorden, al verborg hij zijn bewondering voor Feyenoord niet. Wat speelt er allemaal bij de Madrileense topclub? Voetbalzone zet het op een rijtje.

Atlético wist afgelopen weekend een 0-2 achterstand tegen Cádiz goed te maken. Dat had Simeone te danken aan twee van zijn landgenoten: Nahuel Molina en Ángel Correa. Laatstgenoemde Argentijn maakte twee treffers en kende zo een droomwedstrijd, helemaal omdat hij amper hersteld was van een verrekking in zijn knie, opgelopen op 24 september tegen Real Madrid. Wegens de penibele situatie voorin – Álvaro Morata was geschorst en Memphis Depay geblesseerd – zette Correa alles op alles tegen Cádiz. "Met de schorsing van Álvaro was Antoine (Griezmann, red.) alleen en ik wilde mezelf met pijn in mijn knie dwingen om het team te helpen", vertelde hij na afloop tegenover DAZN. Het is nog de vraag of Simeone naast Griezmann kiest voor Correa of Morata, al lijkt laatstgenoemde fitter en dus de aangewezen persoon.

De wedstrijd tegen Cádiz betekende een mijlpaal voor Jan Oblak. De Sloveense doelman, die zich inmiddels clublegende mag noemen, vertegenwoordigde het shirt van Atlético voor de 400ste keer. Oblak maakte in de zomer van 2014 de overstap van Benfica naar Atlético en maakte zijn debuut voor los Rojiblancos op 16 september van dat jaar. "Ik voel me gelukkig", liet de 30-jarige sluitpost weten. "400 wedstrijden voor een club als Atlético Madrid... Ik voel me content en trots. Ik zou gelukkiger zijn als we de nul hadden gehouden. Dat was niet mogelijk, maar het zijn drie punten en deze wedstrijd nummer 400 heeft waarde dankzij de overwinning." Oblak hield tot op heden 194 keer zijn doel schoon en won vijfmaal de Zamora-trofee, de prijs voor de doelman in LaLiga met de laagste wedstrijden/tegendoelpunten-ratio.

Atlético werkt bepaald niet zorgenvrij toe richting de clash met Feyenoord. Memphis kampt met een kuitblessure en mist zodoende ook de komende interlands van het Nederlands elftal. Daarnaast ontbreken ook onder meer Thomas Lemar, Reinildo Mandava en Pablo Barrios. De grootste zorgen kent Simeone echter in de achterhoede. Van Stefan Savic en Caglar Söyüncü was al bekend dat zij het duel met Feyenoord moeten missen en nu heeft ook José María Giménez zich in de ziekenboeg gemeld. De Uruguayaanse sterkhouder viel tegen Cádiz na een uur in, maar verliet het strijdtoneel niet ongeschonden. Wegens een heupblessure moet hij de komende wedstrijden moet missen.

De enige overgebleven 'natuurlijke' opties centraal achterin zijn Mario Hermoso en Axel Witsel. Die situatie heeft Simeone ertoe doen besluiten om jeugdproducten Javier Boñar (18) en Ilias Kostis (20) aan zijn selectie toe te voegen. Beide spelers moeten hun debuut in het eerste elftal nog maken. Alsof de defensieve zorgen al niet groot genoeg waren, verliet César Azpilicueta tegen Cádiz het veld met een kwetsuur. Gevreesd werd dat ook hij de wedstrijd tegen Feyenoord moest missen, maar de ervaren Spanjaard was dinsdag fit genoeg om mee te doen aan de groepstraining en kan dus minuten maken. Daarnaast bevestigde Simeone dat ook Rodrigo De Paul weer fit en volledig beschikbaar is na een beenblessure. De middenvelder maakte tegen Cádiz zijn eerste minuten sinds 12 september.

"De Champions League dwingt ons om een overtuigende prestatie neer te zetten", liet Simeone weten op de persconferentie. Over de blessures waarmee hij kampt is hij duidelijk. "Daar hebben wij geen controle over. We hebben geen andere keus dan vooruit te kijken. We hopen de verwachtingen waar te maken. Morgen (woensdag, red.), wanneer de wedstrijd afgelopen is, zal niemand zich meer herinneren wie er gespeeld heeft en wie niet. Alleen het resultaat zal interessant zijn." Simeone, die onder meer tweemaal de Spaanse landstitel veroverde met Atlético, heeft veel respect voor Feyenoord. "Ik hou echt van de manier waarop ze spelen. Met dynamiek en snelheid. De trainer heeft een duidelijke stempel op zijn team gedrukt. We zullen de wedstrijd moeten benaderen met de vraag waar wij ze pijn kunnen doen."

Witsel, ook aanwezig op de persconferentie, is meer lovend over het Nederlandse voetbal in zijn algemeenheid. "Spelers van Nederlandse clubs zijn technisch zeer vaardig. Er bestaat niet iets als een makkelijke wedstrijd in de Champions League, hoewel we geluk hebben dat Santi Gimenez er niet bij zal zijn. Dat is uitstekend nieuws voor ons." Witsel is van nature een middenvelder, maar wordt zeer regelmatig als centrale verdediger geposteerd bij zijn club. De 34-jarige Waal zegt dat dat het hem niet veel uitmaakt. "Als speler wil ik altijd op het veld staan. Of dat nu in de verdediging is of als centrale middenvelder. Ik ben klaar voor de positie waarop el Cholo (Simeone, red.) me nodig heeft." Griezmann staat overigens voor een bijzondere mijlpaal. Als hij minuten maakt, doet hij dat voor de 350ste keer in het shirt van Atlético.

Atlético zal na de domper in Rome gebrand zijn op een goed resultaat tegen Feyenoord. Helemaal omdat het vorig seizoen dramatisch mis ging. Los Colchoneros verloren in de groepsfase van Bayer Leverkusen, Club Brugge en FC Porto. Op de een na laatste speelronde hadden de Madrilenen een zege op Bayer Leverkusen nodig om hoop te houden op plaatsing voor de volgende ronde. Atlético drong na de gelijkmakende 2-2 in minuut 50 naar voren en leek in minuut 99 de benodigde zege naar zich toe te trekken, nadat de ploeg een strafschop kreeg. Yannick Carrasco stuitte echter op Lukás Hrádecký, waarna de kopbal uit de rebound van Saúl Ñíguez op de lat belandde en de volgende schietkans van de lijn werd gehaald. Atlético eindigde uiteindelijk als laatste in de groep.

Vermoedelijke opstelling Atlético Madrid: Oblak; Molina, Azpilicueta, Witsel, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Saúl; Griezmann, Morata.