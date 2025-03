Gewaardeerde kracht van PSV heeft duidelijk doel en wil plotseling dolgraag blijven

Walter Benítez wacht nog altijd op een nieuw contractvoorstel van PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 32-jarige doelman leek eerder te twijfelen over een langer verblijf in het Philips Stadion, maar wil nu toch blijven. Benítez wil naar het WK met Argentinië.

Een paar maanden terug kon Benítez zijn aflopende contract bij PSV tot medio 2027 verlengen. De ervaren goalie ging aanvankelijk niet akkoord met dat aanbod, maar bleef in gesprek met de clubleiding.

PSV zou Benítez een nieuw voorstel doen, maar de Argentijn is nog altijd in afwachting. “In de komende weken moet duidelijk worden of Benitez ook komend seizoen het doel in Eindhoven verdedigt”, schrijft journalist Rik Elfrink.

Elfrink weet dat Benítez, behoudens een andere topaanbieding, openstaat voor een langer verblijf bij PSV. Volgens de gedreven clubwatcher heeft de keeper daar een belangrijke reden voor.

“Het WK van 2026 komt eraan en Benítez kan daar met Argentinië deelnemen als hij bij PSV op een goed niveau keept. Als eerste goalie lijkt hij in ieder geval verzekerd van speeltijd”, aldus Elfrink.

PSV nam Benítez in de zomer van 2022 transfervrij over van OGC Nice. Sindsdien stond hij in 126 officiële wedstrijden onder de lat bij de regerend landskampioen.

Met PSV legde Benítez beslag op alle Nederlandse prijzen. In Eindhovense dienst wist hij zijn doel 42 keer schoon te houden.