Geschokte Bayern-ster Alphonso Davies blijft tien seconden stil na lezen transfernieuws

Alphonso Davies is in een livestream op social media te weten gekomen dat Eric Dier na dit seizoen vertrekt bij Bayern München. De Canadees leest een bericht van transferexpert Fabrizio Romano over de deal van Bayern met AS Monaco vol verbazing voor en was niet op de hoogte van het aflopende contract van de Engelsman.

Het nieuws over de aanstaande overstap mag gerust verrassend genoemd worden. De centrale verdediger was namelijk in gesprek met Bayern om zijn verbintenis te verlengen, maar opteerde toch voor een avontuur bij de huidige nummer vier van de Ligue 1.

Daarmee komt er na anderhalf jaar een einde aan het verblijf van de 31-jarige Dier in Beieren. De 49-voudig International is dit seizoen, mede door blessureleed van zijn concurrenten achterin, geregeld basisklant onder trainer Vincent Kompany.

Davies, die zijn contract eerder dit jaar wél verlengde (tot medio 2030), krijgt tijdens zijn livestream het alleszeggende bericht van Romano op zijn beeldscherm te zien. Vol ongeloof leest de Canadees het 'Here we go-nieuws' van de Italiaanse journalist voor.

Vlak nadat Davies het nieuws hardop heeft voorgelezen, zegt hij de veelzeggende woorden 'no way...', waarna het een seconde of tien stil blijft. "Hebben ze hem gekocht of gehuurd?", vraagt de linksback zich dan hardop af.

"Het is geen huur, hè...? Hij is transfervrij...", realiseert Davies, voor hij de vraag krijgt of dit de manier is waarop hij te weten komt dat Dier een aflopend contract heeft. "Ja! Denk je dat de spelers naar je toe komen en zeggen: 'Trouwens bro, ik ga vertrekken'", aldus Davies.

De clubs moeten de transfervrije overstap van Dier overigens nog wel officieel bekendmaken. De van Tottenham Hotspur overgekomen rechtspoot kwam tot op heden tot 45 wedstrijden voor Bayern, waarmee hij zaterdag tegen RB Leipzig kampioen kan worden.