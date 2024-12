Gertjan Verbeek baart opzien door merkwaardige vergelijking met aanslag op kerstmarkt

Gertjan Verbeek heeft zaterdagavond heel wat stof doen opwaaien door een uiterst merkwaardige vergelijking te maken. De momenteel clubloze trainer was als analist van ESPN te gast bij het definitief gestaakte duel tussen Heracles Almelo en FC Groningen (1-1). Hij vergeleek het gooien van voorwerpen vanuit het uitvak met de aanslag op een kerstmarkt in Magdeburg van afgelopen vrijdag.

Dieperink legde het duel na 78 minuten stil, nadat fans van Groningen voorwerpen op het veld gooiden vanuit het uitvak richting het veld en de tribune eronder met fans van Heracles. Volgens ESPN-commentator Sjors Blaauw ging het daarbij onder meer om bekers en een vlaggenstok.

Tijdens de staking spraken verslaggever Cristian Willaert en Verbeek bij ESPN schande over de supporters van Groningen. “Ik zou ze vannacht mooi daarboven laten staan”, zei Verbeek over het uitvak, dat bovenin het Asito Stadion zit.

“Morgenvroeg met de city-express maar naar huis laten gaan.” Willaert begon hierop te lachen. Hij wilde van Verbeek weten of de analist van de ‘Spartaanse maatregelen’ is.

“Dit doe je je club toch niet aan, het is verschrikkelijk”, vervolgde Verbeek, die van mening is dat de uitsupporters van Groningen die zich wel in Almelo wisten te gedragen, de kwaadwillenden ‘bij de oren moeten pakken’.

Verbeek maakte hierna een merkwaardige vergelijking. “We zullen toch echt een keer tot actie moeten overgaan. Van de week al zo’n gedoe gehad op de kerstmarkt in Duitsland”, refereerde hij aan de aanslag op een kerstmarkt in Magdeburg waar volgens Duitse media minstens elf doden vielen.

Verbeek werd hierop onderbroken door Willaert, die aangaf dat die aanslag van ‘een andere orde’ is. “Maar het gaat om de agressie. Het feit dat je elkaar dit aandoet, daar heb ik het eigenlijk over”, aldus Verbeek.

Op X regende het al snel klachten over de analist. “Wat een debiel. Neem aan dat jullie hem hier wel op aan gaan spreken, ESPN. Dit kan echt niet”, schrijft iemand, terwijl een ander reageert: “Gênant, schandalig, triest!”

“Kennelijk ben je als voetbalsupporter maar één incident verwijderd van vergelijkingen met de pleger van een dodelijke aanslag. Gertjan Verbeek laat zich weer van zijn meest chique kant zien”, schrijft weer iemand anders.