Mohamed Ihattaren vecht tegen tranen: 'Dit doet me echt wat, man'

Mohamed Ihattaren zat er vrijdagavond behoorlijk doorheen na de nederlaag van RKC Waalwijk op bezoek bij NEC Nijmegen (2-1). De 23-jarige middenvelder beseft dat zijn dienstverband in het Mandemakers Stadion op een slechte manier kan eindigen.

Journalist Bob Hermus van het Brabants Dagblad sprak in Nijmegen met Ihattaren. Volgens de clubwatcher van RKC vocht de Utrechter tegen zijn tranen.

Hermus schrijft dat Ihattaren moeite had met het analyseren van de nederlaag. “Ik ben een winnaar. Ik ben hier gekomen met een doel. Dit doet me echt wat, man...”

Ihattaren sprak met een brok in zijn keel over trainer Henk Fraser. “Een trainer die ons ondanks alles zo positief blijft stimuleren. Voor zo iemand wil je alles doen. En ook voor deze spelersgroep, voor de staf, voor de mensen op de club. Het knaagt aan mij dat het nu niet lukt.”

Toch houdt Ihattaren hoop. “Begrijp me niet verkeerd, we hebben nog vijf wedstrijden en het is nog niet gespeeld. Ik wil RKC erin houden. Ik weet dat ik het in me heb.”

RKC lichtte onlangs een optie in het contract van Ihattaren, waardoor hij tot medio 2026 vastligt in Waalwijk. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de linkspoot ook komend seizoen voor de Brabantse club speelt.

Sinds zijn komst in september kwam de opgeleefde Ihattaren 1.367 minuten in actie namens RKC, verdeeld over 23 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en vier assists.