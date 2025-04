Noa Lang wordt door fans van andere club opgewacht bij trainingscomplex PSV en doet belofte

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die een belofte doet aan een Belgische fan in Eindhoven.

Noa Lang werd vrijdag opgewacht door twee fans uit Brugge met een spandoek die speciaal voor de aanvaller van PSV naar De Herdgang waren gekomen. De vleugelspits deelt op zijn Instagram Story beelden van het Belgische duo, dat om het trainingsshirt van Lang vraagt. De PSV’er belooft hen dat shirt te geven.