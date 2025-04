Arne Slot gaat helemaal stuk om eigen grap over contractverlenging van Mohamed Salah bij Liverpool

Arne Slot is blij met de contractverlenging van Mohamed Salah. De 32-jarige ster van Liverpool heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis die loopt tot medio 2027. Ook Virgil van Dijk gaat op korte termijn bijtekenen. Slot ging vrijdagochtend tijdens de persconferentie in op het aanblijven van Salah.

“Ik ben er blij mee. Hij bewijst zijn waarde voor de club jaar in jaar uit. Net zoals de fans en zijn teamgenoten ben ik er heel blij mee dat hij voor twee jaar heeft bijgetekend”, begint de trainer. “Hopelijk kan hij zondag opnieuw laten zien hoe belangrijk hij voor ons is.”

“Of ik opgelucht ben? De fans zullen opgelucht zijn, maar ik denk dat het niet als een verrassing komt dat ik al langer wist dat de onderhandelingen de goede kant opgingen. Voor de fans zal het een leuke verrassing zijn geweest. Ik wist het al wat langer, natuurlijk.”

“Ik denk dat deze contractverlenging ook een groot compliment is naar Richard Hughes (sportief directeur, red.). Salah is zo’n fantastische speler. Ik denk dat hij transfervrij naar elke club ter wereld had gekund. Hij blijft bij ons en dat is een compliment naar Hughes”, is Slot lovend.

De Nederlander wil zelf niet te veel credits krijgen voor het aanblijven van Salah. “Ik ben onderdeel van dat proces, maar ik denk niet dat ik de complimenten verdien. Het is aan Mo en zijn agenten om te doen wat ze willen.”

“Ten tweede hebben de club, FSG (de eigenaren, red.), Hughes en Michael Edwards (directeur voetbal, red.) er veel moeite in gestoken om hem een nieuw contract te laten tekenen. En ‘moeite’ betekent vooral ‘geld’”, zegt Slot voordat hij in lachen uitbarst. “Maar ook veel moeite, hoor. Niet alleen geld.”