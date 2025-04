Farioli wil mogelijk niet weg bij Ajax en legt veelzeggend verzoek neer bij zeker vier spelers

Francesco Farioli gaat Ajax niet honderd procent zeker verlaten aan het einde van dit seizoen, zo vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De trainer van de Amsterdammers heeft gesprekken gevoerd met belangrijke spelers om te vragen of zij nog een jaar langer willen blijven. Dat heeft mogelijk te maken met de eigen plannen van Farioli, stelt de journalist.

“Ik heb nog wel een nieuwtje over Ajax”, zo begint Verweij. “Hij heeft een aantal steunpilaren binnen de selectie gepolst of ze toch niet langer willen blijven.”

“Dat impliceert wel dat Farioli niet honderd procent zeker vertrekt bij Ajax. Misschien laat hij zijn keuze om te blijven wel afhangen van de mening van bijvoorbeeld Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Jordan Henderson en Brian Brobbey.”

“Dat heb ik gehoord en dat is wel heel opvallend. Hij heeft dus een aantal spelers aangesproken. Ik weet trouwens niet of de kans heel groot is dat die spelers blijven”, vervolgt Verweij.

“Jorrel Hato staat er zó goed op bij Liverpool, Arsenal en Chelsea. Dus ik denk wel dat hij vertrokken is. Kenneth Taylor heeft ook aangegeven dat hij weg wilt.”

“Brobbey heeft nog maar een tweejarig contract, terwijl zijn zaakwaarnemer deze week nog flirtte met Real Betis. Er is wel een afspraak tussen die zaakwaarnemer, José Fortes Rodriguez, en Alex Kroes dat er meegedacht wordt vanuit Ajax als er een kans komt voor Brobbey.”

“Dat is overigens ook wel in het belang van Ajax, want anders gaat Brobbey richting zijn laatste contractjaar. En Ajax heeft veel geld betaald om hem terug te halen van RB Leipzig”, besluit Verweij.