Reijnders evenaart Van Basten bij AC Milan, dat vreest na zware botsing Maignan

AC Milan had vrijdagavond weinig te duchten van Udinese. Mede dankzij een goal van Tijjani Reijnders werd met 0-4 gewonnen in het Bluenergy Stadium in Udine. De winnende ploeg van Sérgio Conceição staat negende, maar heeft nog uitzicht op de Europese plaatsen in de Serie A.

Het was even wachten op de 0-1 van AC Milan. Rafael Leão probeerde het van afstand in de 42ste minuut en zag zijn fraaie inzet via de paal in het doel belanden. Nog voor het rustsignaal verdubbelde Strahinja Pavlovic de voorsprong van de bezoekers met een rake kopbal.

Na rust werd AC Milan opgeschrikt door een fikse botsing tussen doelman Mike Maignan en verdediger Álex Jiménez. Maignan was bij kennis na de botsing, maar had zichtbaar veel pijn. De doelman werd per brancard van het veld gedragen en direct naar een ziekenhuis gebracht.

De bezoekers uit Milaan waren niet uit het veld geslagen en kwamen via een knal van Theo Hernández op 0-3. Het slotakkoord was voor Reijnders, die nu op tien goals staat in de Serie A. De middenvelder is na Marco van Basten de tweede Nederlander die dubbele cijfers haalt voor AC Milan in competitieverband.

AC Milan staat negende, met een achterstand van vier punten op nummer zes Lazio, dat een Conference League-ticket in handen heeft. In de Serie A staan nog zeven speelronden op het programma.