Gerard Piqué: ‘In Madrid zouden ze daar blij mee zijn, maar wij niet'

Gerard Piqué heeft zich kritisch uitgelaten over Real Madrid. De voormalig aanvoerder van FC Barcelona stelt onder meer dat 'niemand' zich de laatste eindzege van Real Madrid in de Champions League zal herinneren en dat het huidige team van de Koninklijke weinig uitstraalt. De eigenaar van tweededivisionist FC Andorra liet zich in het verleden ook al meermaals negatief uit over de grote rivaal uit Madrid.

Van Piqué is bekend dat hij geen fan is van Real Madrid en dat maakte hij nogmaals duidelijk in een interview met RAC 1. “We bevinden ons in een land waar er meer mensen uit Madrid komen dan uit Barcelona. En het is de hoofdstad, dus wij zullen altijd degenen zijn die aan de kant staan en proberen lastig te vallen."

“Het huidige Madrid is meer van hetzelfde. Het straalt weinig uit, maar ze boeken resultaten en in februari zullen ze in alle competities meedoen en ook in de Champions League zullen we ze zien. Als wij de trofee winnen, worden we voor altijd herinnerd. Als zij winnen, is het er nog maar één. De laatste die ze wonnen... Dat was een wonder, omdat ze in elke ronde inferieur waren. Niemand zal zich die eindzege herinneren.” Real Madrid won de Champions League voor het laatst in 2022, toen er in de finale, mede dankzij een fenomenale Thibaut Courtois, met 1-0 werd afgerekend met Liverpool.

Ook gaat Piqué in op Vinícius Júnior, die zich de laatste jaren stormachtig heeft ontwikkeld bij de Koninklijke. “Ik heb het altijd leuk gevonden om tegen spelers als Vinícius te spelen, omdat het een uitdaging was. Je moest heel geconcentreerd zijn." Het huidige seizoen van Vinícius wordt gekenmerkt door de racistische hoon die hij tijdens uitwedstrijden in LaLiga over zich heen krijgt. Daarover werd Piqué niet gevraagd.

Over Barcelona spreekt Piqué wel uitgebreid. De voormalige centrumverdediger kwam in meerdere periodes liefst 616 keer uit voor de Catalaanse grootmacht. Piqué ziet dat zijn ex-teamgenoot Xavi tegenwoordig aan het roer staat bij het eerste van Barça. "Er is geduld nodig, zoals bij ieder project", zegt Piqué. "Bij Andorra verloren we eens vijf duels op rij, maar we ontsloegen de trainer niet. Zolang er oplossingen zijn, moet je geduldig zijn."

"Ik weet dat je hier elke dag moet winnen", vervolgt Piqué. "Maar Xavi ademt Barcelona. Hij kent de club, houdt van de club is de ideale persoon om Barça te leiden. We moeten winnen en goed spelen. Wanneer het gevoel even niet zo goed is, ontstaan er zenuwen en kritiek. De druk is zeer hoog en dat is zoals het hoort. Maar als je onderdeel uitmaakt van de club, raak je eraan gewend. In Madrid zouden ze blij zijn met een triomf zoals die in San Sebastián, maar wij niet. Dat legt extra druk op de spelers", deelt Piqué nog een sneer uit richting Real Madrid.

Barcelona won afgelopen weekend tegen alle verhoudingen in bij Real Sociedad. De Basken waren vrijwel de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar lieten de kansen liggen. Een 0-0 gelijkspel leek het eindresultaat te worden, totdat Ronald Araújo in blessuretijd één van de spaarzame kansen van Barcelona benutte. Real Madrid kwam een dag later niet verder dan 0-0 tegen Rayo Vallecano. Girona leidt momenteel de dans in LaLiga met 31 punten, gevolgd door naaste achtervolgers Real Madrid (29 punten) en Barcelona (27). Atlético Madrid, dat vierde staat met 25 punten, heeft nog een duel tegoed.