Gemeente Waalwijk neemt geen enkel risico na ontspoorde Klassieker

Donderdag, 28 september 2023 om 20:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:42

De gemeente Waalwijk treft extra maatregelen rondom RKC Waalwijk - Ajax komende zaterdag. Volgens AT5 zal in ieder geval extra politie worden ingezet. De maatregelen volgen op de gebeurtenissen in Amsterdam afgelopen zondag. Toen ontspoorde het volledig tijdens en na afloop de Klassieker tegen Feyenoord.

De Klassieker werd zondag na 55 minuten gestaakt bij een 0-3 stand voor de Rotterdammers. Toen werd voor de tweede keer die middag vuurwerk op het veld gegooid. Daarvoor was het duel al twee keer stilgelegd vanwege een gegooide beker en een eerere vuurwerkpartij. De harde kern van Ajax zorgde daarop ook buiten het stadion voor oproer.

Onder meer de hoofdingang werd geforceerd, waardoor de ME er aan te pas moest komen. In totaal werden er vijftien arrestaties verricht. De gemeente Waalwijk wil zo'n scenario voorkomen en kondigt nu extra maatregelen aan. "Door de gebeurtenissen in Amsterdam is het contact met onze partners opgeschaald en nemen we maatregelen die we nodig achten om de veiligheid en openbare orde te bewaken", zo luidt de toelichting.

Ajax kwam zondag zelf al met een duidelijk statement na de staking van de Klassieker. "Dit is niet het gedrag dat bij Ajax hoort. Teleurstelling over de slechte seizoenstart is volkomen begrijpelijk, maar mag nooit de aanleiding zijn voor ordeverstoringen. Wij verontschuldigen ons tegenover iedereen die zich onveilig heeft gevoeld of hier op een andere manier last van heeft gehad.” Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft Ajax al gesommeerd iedere supporter grondig te fouilleren en in ieder geval bij de F-side netten te plaatsen.