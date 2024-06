Geld op bankrekening Vitesse raakt op; aanvraag faillissement dreigt

Vitesse heeft nog voor ongeveer anderhalve week geld op de bankrekening. Daarna kunnen alle salarissen en andere rekeningen niet meer worden betaald, zo melden De Telegraaf en het Algemeen Dagblad.

Algemeen directeur Edwin Reijntjes is voor een snelle oplossing druk in overleg met de beoogde nieuwe eigenaar Guus Franke, maar houdt er ook rekening mee dat de club een faillissement moet aanvragen.

De club dient woensdag of donderdag het beroep in tegen het intrekken van de proflicentie. Vervolgens moeten de Arnhemmers zorgen dat ze binnen enkele weken de vergunning voor betaald voetbal weer terugkrijgen.

“We staan nog altijd voor grote problemen”, zegt interim-directeur Edwin Reijntjes van Vitesse op een persconferentie. “Onze proflicentie is ingetrokken op meerdere gronden. Maar er zijn ontwikkelingen, die de goede kant opgaan. Er is met Guus Franke een partij die de club wil overnemen."

"Daarbij ligt er een akkoord tussen hem en Coley Parry, die echt weg moet bij Vitesse. Maar we moeten nog stappen zetten. Het is de vraag of we alles binnen de gestelde termijnen kunnen regelen. Daar wordt hard aan gewerkt.”

Reijntjes geeft aan dat de bankrekening van Vitesse bijna leeg is. "We hebben de salarissen voor deze maand nog kunnen betalen. Maar de druk op onze financiën neemt nu wel heel erg toe. Het is heel zorgelijk. We hebben ook betalingsverplichtingen aan andere partijen, zoals de belastingdienst. Er is bijna geen geld meer."

Alles lijkt erop te wijzen dat Franke bij zal moeten springen om de club nu op korte termijn te laten redden. "Maar als het geld er niet is, dan wacht uiteindelijk een faillissementsaanvraag. Echt, we staan onder immense druk", aldus Reijntjes.

