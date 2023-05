Gefrustreerd Juventus kan CL vergeten na nederlaag tegen volwassen AC Milan

Zondag, 28 mei 2023 om 22:44 • Jonathan van Haaster

AC Milan heeft zich als vierde en laatste ploeg geplaatst voor de Champions League. I Rossoneri speelden volwassen bij Juventus en wonnen dankzij een rake kopbal van Olivier Giroud met 0-1. Juventus kan de Champions League definitief vergeten, maar maakt met nog één speelronde te gaan wel kans op een Europees ticket. I Bianconeri maken kans op zowel de Europa League als de Conference League, maar zijn daarbij afhankelijk van AS Roma, dat een plek hoger staat en zich bovendien bij winst van de Europa League alsnog plaatst voor de Champions League.

Aan de kant van Juventus bleek Dusan Vlahovic niet fit genoeg om te starten, waardoor Moise Kean de kans kreeg in de spits. Hij werd geflankeerd door Ángel Di María (rechts) en Federico Chiesa (links). Aan de zijkanten van het middenveld moesten Juan Cuadrado (rechts) en Filip Kostic (links) voor de aanvoer naar voren zorgen. Bij Milan waren er geen verrassingen waar te nemen. Rade Krunic en Sandro Tonali moesten voor de balans zorgen, terwijl Rafael Leão, Brahim Díaz en Junior Messias achter spits Giroud stonden.

Milan was in de openingsfase de betere partij. Het leidde al snel tot een kopkans voor Krunic, wiens poging naast ging. De eerste dreiging van de kant van Juventus kwam van de voet van Cuadrado. De Colombiaan zag zijn schot gekeerd worden door Mike Maignan. Spectaculair was de eerste helft allerminst. De bal bevond zich veel op het middenveld. Standaardsituaties leverden weinig op, terwijl voorzetten niet aankwamen en schoten geblokkeerd werden. Vlak voor rust viel de treffer alsnog. Een voorzet van Davide Calabria leek iets achter Giroud te belanden, maar de Fransman liet zien over exceptionele kopkwaliteiten te beschikken en stuurde de bal de verre hoek in: 0-1.

Vlak na rust leek Fikayo Tomori even te panikeren toen hij de bal voor zijn voeten kreeg. Hij ruimde echter net op tijd op. Het liep niet bij Juventus en dat was te zien aan Cuadrado, die geel kreeg wegens een zwaar gefrustreerde reactie op een niet gegeven inworp. Kansen kwamen er niet voor Juventus, terwijl Milan regelmatig gevaarlijk werd uit de counter. Zo gaf Giroud mee aan Alexis Saelemaekers. De Belg kreeg tijd en ruimte, maar moest toezien hoe Wojciech Szczesny redde met zijn benen. De Poolse goalie zag dat zijn ploeg even later ontsnapte, nadat Leão in kansrijke positie over schoot. Ondanks de marge van slechts één kwam Milan amper meer in de problemen. Juventus bleek machteloos en speelde alsof het met 0-4 achter stond. In blessuretijd kwam de kans er alsnog, maar Danilo kreeg de bal uit een hoekschop niet in het doel.

De stand van zaken

Als Roma de Europa League wint en het eindigt als vijfde, gaan de nummers vijf en zes naar de Europa League en de nummer zeven naar de Conference League. Als Roma de EL wint en het eindigt zesde, gaan de nummers vijf en zes naar de Europa League en vervalt het Conference League-ticket. Als Roma de EL verliest, plaatst de top vier zich voor de CL. De nummers vijf en zes gaan dan naar de EL en de nummer zeven naar de ECL.