‘Geertruida ziet wervelend seizoen beloond worden met interesse van Barcelona’

Woensdag, 17 mei 2023 om 14:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:28

Lutsharel Geertruida heeft zich in de kijker gespeeld bij Barcelona, zo meldt Gerard Romero. Volgens de Spaanse journalist is de interesse nog niet concreet, maar wordt er wel met bovengemiddelde belangstelling gekeken naar de verrichtingen van de Feyenoord-verdediger. Geertruida was dit seizoen een van de belangrijkste pionnen bij de landskampioen en ziet dat nu dus beloond worden met interesse van de Europese top.

Dat een speler van Feyenoord in verband wordt gebracht met een vertrek uit De Kuip mag geen verrassing worden genoemd. Al maanden wordt er gesproken over een uittocht van bepalende spelers. Zo zou Orkun Kökçü niet meer te behouden zijn en wordt er ook hevig aan succestrainer Arne Slot getrokken. De interesse van Barcelona in Geertruida kwam echter nog niet voorbij. Voor de verdediger is het een voorzichtige beloning voor een toch al onvergetelijk seizoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De beweringen van Romero zijn woensdagmiddag gedaan in zijn nieuwste Twitch-uitzending en worden opgepikt door gerenommeerde supportersplatforms. De Spaanse journalist benadrukt dat het om eerste speldenprikjes gaat. Of Barcelona ook serieus werk gaat maken van de komst van Geertruida valt nog te bezien. Feyenoord kan bij mogelijke interesse hoog in de boom gaan zitten, daar de Oranje-international recent zijn contract verlengde. Geertruida ligt nu tot medio 2025 vast in Rotterdam-Zuid.

Geertruida werd dit seizoen door Slot zowel in de verdediging als op het middenveld geposteerd. Bij afwezigheid van Marcus Pedersen fungeerde hij als rechtsback, terwijl hij ook een betrouwbare kracht was in het hart van de defensie. De goede prestaties van het jeugdproduct leidden er in maart van dit jaar toe dat hij voor het eerst werd opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. Eind maart debuteerde hij als basisspeler tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk.

Smet op het Oranje-debuut van Geertruida was een hamstringblessure. Het zorgde ervoor dat de verdediger de strijd in de slotfase moest staken. Hij zag de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam en de verloren halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax aan zijn neus voorbijgaan. Na zijn rentree werd Geertruida meteen weer onbetwiste basisspeler en leidde hij Feyenoord naar de zestiende landstitel in de clubgeschiedenis. Bondscoach Ronald Koeman nam hem tevens op in de voorselectie voor de Nations League.