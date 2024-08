Geertruida beschrijft in afscheidsbrief hoe lastig hij het vindt om Feyenoord te verlaten

Feyenoord en RB Leipzig zijn tot een akkoord gekomen over de transfer van Lutsharel Geertruida, zo maakt de Rotterdamse club vrijdag officieel bekend. De aanvoerder van Feyenoord vertrekt voor een miljoenenbedrag naar Duitsland. De transfersom ligt op 20 miljoen euro. Geertruida tekent tot medio 2029 bij Leipzig en gaat rugnummer 3 dragen.

''Iedereen weet dat ik een jongen ben die het liefst met zijn voeten spreekt'', opent Geertruida zijn afscheidsbrief op de website van Feyenoord. ''En zeker op dit moment is het niet makkelijk om de juiste woorden te vinden.''

''Maar voor mij is het heel belangrijk om hardop te zeggen hoe lastig ik het vind om Feyenoord achter me te laten'', maakt de vertrekkende verdediger van zijn hart geen moordkuil. ''De club waar ik als jongetje van droomde. Waar ik ben opgegroeid, volwassen ben geworden én fantastische momenten heb beleefd.''

''Wat dan wel helpt is de wetenschap dat Feyenoord een mooi bedrag overhoudt aan een transfer van een speler die de club zelf heeft opgeleid.'' Feyenoord toucheert dus circa 25 miljoen euro voor de speler die zijn laatste contractjaar in Rotterdam was ingegaan.

Geertruida heeft bij Feyenoord herinneringen voor het leven gemaakt. ''De reis door Europa in de Conference League, waarin we hebben laten zien waar Feyenoord echt voor staat'', verwijst de rechtsback naar de finaleplaats in het Europese toernooi in 2022

Feyenoord veroverde een jaar later de landstitel in de Eredivisie. ''Met een onvergetelijke huldiging op de Coolsingel met al die supporters. Voor die herinneringen ben ik heel dankbaar. Feyenoord zit diep in mijn hart, voor altijd. Dus weet: waar ik ook ga, ik blijf voor altijd een Kind van Zuid.''

Geertruida sluit zijn periode bij Feyenoord af met 202 wedstrijden in alle competities. In die reeks kwam hij tot 24 doelpunten en elf assists. Geertruida veroverde naast de landstitel twee keer de TOTO KNVB Beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal.