Geblesseerde Ivanusec én twee Ajacieden opgeroepen voor interlands Kroatië

Maandag, 25 september 2023 om 15:10 • Lars Capiau • Laatste update: 15:17

Kroatië heeft de voorselectie voor de komende interlandperiode bekendgemaakt. De naam van Luka Ivanusec prijkt ondanks zijn blessure op de spelerslijst. De Kroatische bondscoach Zlatko Dalic verwacht dat de Feyenoorder op tijd hersteld is van zijn enkelblessure. Ook Josip Sutalo en Borna Sosa mogen zich alvast klaarmaken voor de kwalificatieduels met Turkije en Wales.

Ivanusec moest met een enkelblessure noodgedwongen het veld verlaten tegen Celtic, waardoor hij De Klassieker aan zich voorbij moest laten schieten. Arne Slot sprak zondag voor de camera's van ESPN echter ook al de hoop uit dat hij snel weer over zijn pupil zou kunnen beschikken. "Als je door je enkel gaat, weet je dat je er even uit ligt. We hopen dat hij snel herstelt. Stiekem hopen we dat hij voor de interlands nog kan spelen", liet de oefenmeester van Feyenoord zich optekenen.

Namens Ajax zijn Sutalo en Sosa geselecteerd voor de voorselectie van de Kroaten. Het defensieve tweetal maakt een ongelukkige beginperiode door in de hoofdstad. Sosa werd in de rust van De Klassieker, toen Feyenoord reeds een 0-3 voorsprong had gepakt, geslachtofferd voor Anass Salah-Eddine. De linksback was daarentegen wel al goed voor twee assists in dienst van de Amsterdammers.

Het Kroatisch nationaal team staat er goed voor in de strijd om de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap. De ploeg is met tien punten uit vier wedstrijden nog ongeslagen in haar poule en heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed ten opzichte van nummer twee Turkije. In de vorige interlandperiode won het van Letland (5-0) en Armenië (0-1). Ivanusec was tegen de Letten overigens nog goed voor een doelpunt.